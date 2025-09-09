Cuauhtémoc Blanco ‘ningunea’ a Allan Saint-Maximin: “no lo he visto jugar”

Cuauhtémoc Blanco es una de las voces autorizadas dentro del América, por lo que siempre ha opinado sobre la actualidad del club. Ahora, el ‘Ídolo de Tepito’ comentó sobre el nuevo fichaje del conjunto de Coapa.

En entrevista con David Faitelson en TUDN, ‘El Temo’ se encargó de mencionar que no sabe cómo juega el nuevo fichaje de las Águilas, ya que no tuvo la fortuna de verlo en los partidos anteriores. Sin embargo, sabe de su potencia y velocidad.

“La neta no lo he visto, pero me dijeron que es un jugador rápido, que contra Atlas jugó muy bien”.

Maximin | MEXSPORT

Sobre el fichaje de Saint-Maximin

El histórico americanista consideró que la llegada de Saint-Maximin era lo que el club necesitaba después del Tricampeonato. “Hay grandes jugadores en el América, ahora lo vamos a ver con este refuerzo, que era lo que necesitaba el club: hacer unos cambios porque yo creo que ya estaban completos, satisfechos, con el tricampeonato”.

Los grandes festejo de Maximin y Blanco

Durante la charla, David Faitelson catalogó a Saint-Maximin como un jugador “tribunero”, lo que abrió la puerta para que Blanco recordara sus propios festejos. El ídolo de Coapa explicó que los suyos siempre fueron naturales: “A mí me encantaba hacer festejos, pero me salían espontáneos. Yo era espontáneo, pero había algunos que les gustaba hacer ruido”.

Blanco | MEXSPORT