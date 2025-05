Cuauhtémoc Blanco ‘demerita’ trabajo de Jardine en América: “Con ese equipo, cualquiera”

Las Águilas están a punto de disputar una Liguilla más con la esperanza de seguir haciendo historia y consagrarse como tetracampeones de la Liga MX, sin embargo, una de las más grandes leyendas que tiene la institución como lo es Cuauhtémoc Blanco, ha salido a ‘demeritar’ el trabajo que ha hecho André Jardine con el Club América.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

André Jardine, entrenador del Club América | IMAGO7

En entrevista para el podcast del exfutbolista ‘Shaggy’ Martínez, Cuauhtémoc Blanco señaló que gran parte del éxito que el América ha tenido en los últimos años se debe a la fuerte inversión económica que Emilio Azcárraga ha hecho al equipo e inclusive se atrevió a asegurar que con las estrellas que tienen las Águilas, cualquiera podría dirigir al equipo.

“Ahorita le metieron un chingo de lana. Tienen unos jugadorazos en la banca. Con ese pinche equipo que tiene, cualquier entrenador puede dirigir”, declaró Cuauhtémoc Blanco.

Blanco habla sobre la actualidad del América | IMAGO7

Cuauhtémoc Blanco reconoce la labor de André Jardine en el vestidor

Luego de asegurar que ‘cualquiera’ puede dirigir al Club América, Cuauhtémoc Blanco sí le dio algo de reconocimiento al entrenador brasileño, pero más allá del tema táctico, el ídolo de Tepito destacó la labor de André Jardine de saber controlar un vestidor con el peso de las figuras que tienen las Águilas.

“También hay que darle mérito al entrenador y al grupo que ha hecho. Creo que ha hecho un excelente grupo y ha sabido manejar muy bien a un equipo. Eso es lo primordial como entrenador, saber llevar a un equipo de figuras. Está cabrón, ¿qué por qué estoy en la banca? Pues rómpete la madre para jugar de titular, tú te la ganas; antes no era tanto físico, ahora si no corres no puedes jugar“, declaró Cuauhtémoc Blanco.

Jardine es Tricampeón con América | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡PAPACHUCA! AFICIONADOS DE PACHUCA PRESUMEN "PATERNIDAD" SOBRE AMÉRICA