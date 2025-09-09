Liga MX dice presente en las eliminatorias de CONMEBOL rumbo al Mundial 2026

Iliany Aparicio
9 de Septiembre de 2025
La Liga MX volvió a hacerse presente en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, con varios de sus futbolistas viendo actividad como titulares y con actuaciones destacadas en diferentes selecciones.

 

En el caso de Colombia, Kevin Mier, arquero de Cruz Azul, disputó los 90 minutos frente a Venezuela, con cinco atajadas pero recibiendo tres goles en contra. A su lado, Álvaro Angulo de Pumas completó todo el encuentro, mientras que James Rodríguez, actual jugador del León, fue determinante con dos asistencias antes de salir al minuto 68.

Ecuador también contó con representación de la liga mexicana. Y desde la institución de Pumas, Pedro Vite fue titular en la sorpresiva victoria 1-0 ante Argentina y jugó los 90 minutos en un duelo clave para la “Tri”.

Por su parte, en Chile, Rodrigo Echeverría, mediocampista del León, arrancó de inicio y disputó todo el partido en el empate sin goles frente a Uruguay.

El combinado uruguayo también alineó a tres futbolistas de la Liga MX: el arquero Santiago Mele, el defensa Sebastián Cáceres y el atacante Brian Rodríguez, quien salió de cambio al minuto 71. Los tres fueron titulares y parte importante en el empate 0-0 ante Chile.

