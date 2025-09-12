Martial ilusiona a la afición con su primer mensaje como jugador de Rayados

Los Rayados de Monterrey han concretado la llegada de Anthony Martial en las últimas horas del cierre de transferencias, el conjunto regiomontano hizo oficial a su nuevo delantero para encarar el Apertura 2025 y que anhelaban.
El francés de 29 años llega con la ilusión y ya dio a conocer sus primeras palabras con los colores del equipo, mismas que han hecho ilusionar a su afición en busca del título que se le ha negado en los últimos torneos.
Palabras de Martial
A través de redes sociales el exjugador del Manchester United, Sevilla, entre otros, expresó: “Hola, familia rayada. Soy Anthony Martial y estoy muy contento de llegar al Club de Futbol Monterrey. Nos vemos pronto”.
Con sus primeras declaraciones el europeo llegará al equipo para ponerse a las órdenes de Domenec Torrent para lo que resta del Apertura 2025 donde siguen liderando tras el parón de Fecha FIFA.
Próximos partidos de Rayados
Los Rayados de Monterrey han encontrado su mejor versión en el torneo y ahora se mantienen como líderes tras la disputa de siete jornada donde contabilizan seis victorias de forma consecutiva y tan solo una derrota la cual fue en la primera jornada ante Pachuca.
Ahora tendrá que mantenerse y de entrada en la Jornada 8 visitarán al Querétaro en La Corregidora, posteriormente tendrán una prueba de juego recibiendo al América en el Gigante de Acero en la Jornada 9.