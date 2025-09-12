Martial ilusiona a la afición con su primer mensaje como jugador de Rayados

El nuevo refuerzo de Monterrey ya viste los colores del equipo

Martial ilusiona a la afición con su primer mensaje
Martial ilusiona a la afición con su primer mensaje | X:Rayados
Ramiro Pérez Vásquez
12 de Septiembre de 2025

Los Rayados de Monterrey han concretado la llegada de Anthony Martial en las últimas horas del cierre de transferencias, el conjunto regiomontano hizo oficial a su nuevo delantero para encarar el Apertura 2025 y que anhelaban.

El francés de 29 años llega con la ilusión y ya dio a conocer sus primeras palabras con los colores del equipo, mismas que han hecho ilusionar a su afición en busca del título que se le ha negado en los últimos torneos.

Nuevo fichaje de Rayados l X:Rayados

Palabras de Martial

A través de redes sociales el exjugador del Manchester United, Sevilla, entre otros, expresó: “Hola, familia rayada. Soy Anthony Martial y estoy muy contento de llegar al Club de Futbol Monterrey. Nos vemos pronto”.

Con sus primeras declaraciones el europeo llegará al equipo para ponerse a las órdenes de Domenec Torrent para lo que resta del Apertura 2025 donde siguen liderando tras el parón de Fecha FIFA.

Anthony Martial l CAPTURA&nbsp;

Próximos partidos de Rayados

Los Rayados de Monterrey han encontrado su mejor versión en el torneo y ahora se mantienen como líderes tras la disputa de siete jornada donde contabilizan seis victorias de forma consecutiva y tan solo una derrota la cual fue en la primera jornada ante Pachuca.

Ahora tendrá que mantenerse y de entrada en la Jornada 8 visitarán al Querétaro en La Corregidora, posteriormente tendrán una prueba de juego recibiendo al América en el Gigante de Acero en la Jornada 9.

Martial l X:Rayados


 

TE PUEDE INTERESAR

Rayadas de Monterrey vencen a Pumas en Ciudad Universitaria

Futbol | 13/10/2024

Rayadas de Monterrey vencen a Pumas en Ciudad Universitaria
Eduardo Berizzo revela que tuvo pláticas con Rayados, pero Demichelis llegó primero

Futbol | 08/10/2024

Eduardo Berizzo revela que tuvo pláticas con Rayados, pero Demichelis llegó primero
Comisión de árbitros explica decisión arbitral en polémico gol anulado a Rayados

Futbol | 30/09/2024

Comisión de árbitros explica decisión arbitral en polémico gol anulado a Rayados
Te recomendamos
Tigres lanza emotivo documental de Nahuel Guzmán
Rayados de Monterrey
Liga MX

LO ÚLTIMO

 