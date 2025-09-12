¡Oficial! Anthony Martial es nuevo jugador de Rayados de Monterrey

El futbolista galo pasó las pruebas físicas y estará llegando en unos días a nuestro país

El anuncio oficial | @Rayados
RICARDO OLIVARES
12 de Septiembre de 2025

Rayados de Monterrey hizo oficial este viernes la incorporación del delantero francés Anthony Martial, como su nuevo refuerzo estelar. El atacante firmó contrato por dos años con opción a uno más, en un movimiento que busca reforzar la ofensiva albiazul con un jugador de talla internacional.

Martial llega procedente del AEK Atenas, pero cuenta con un historial destacado en clubes de élite como el AS Mónaco, el Manchester United y el Sevilla. En su trayectoria presume logros importantes, como el premio Golden Boy en 2015, el título de la Europa League con los Red Devils en 2017 y el campeonato de la Nations League con la Selección de Francia en 2021.

 

 

En su paso por Sevilla coincidió con futbolistas que actualmente militan en Rayados, como Lucas Ocampos, Jesús 'Tecatito' Corona y Óliver Torres, con quienes volverá a compartir vestidor, ahora en suelo regiomontano.

RÉCORD pudo saber que Martial estaría llegando a Monterrey entre el lunes y martes de la próxima semana para reportar con el plantel dirigido por Domènec Torrent, lo que marcará el inicio de su nueva etapa en el futbol mexicano.

En Mónaco | @@AnthonyMartial
