¡Adiós Leyenda! José de Jesús Corona confirma la fecha de su retiro del futbol

Llegó el momento de decir adiós, y José de Jesús Corona ya puso fecha para retirarse del futbol profesional, después 22 años como arquero, el guardameta de equipos como Atlas, Tecos o Cruz Azul, ha decidido colgar los guantes en el Apertura 2025.

El propio José de Jesús Corona confirmó este viernes que se despedirá del profesionalismo el próximo 28 de septiembre, cuando los Xolos de Tijuana se enfrenten al penúltimo equipo en la carrera de JJ Corona, la Máquina de Cruz Azul.

Corona jugará su último partido contra Cruz Azul | IMAGO7

“No se ve regularmente que un equipo te deje retirarte de esta forma… La directiva encabezada por Jorge Alberto Hank me lo ha permitido. Si se da este partido el 28 de septiembre marcaría el final de mi carrera, lo que me pone contento y motivado. Cruz Azul es el equipo con el que más estuve en primera división, le tengo mucho cariño y respeto. Esta es la manera de estar cerca de ellos. Me honra que sea así la culminación. Creo que es la mejor que podría haber. Será muy emotivo”, comentó el arquero mexicano.

Corona no ha tenido mucha actividad con Xolos | IMAGO7

Cruz Azul, que marcha invicto en el presente torneo, se enfrentará a los Xolos en la jornada 11 del Apertura 2025, siendo el último partido que José de Jesús Corona juegue como profesional.

Corona y su palmarés

El arquero mexicano es recordado por ser el capitán y el portero titular cuando Cruz Azul rompió la sequía de 23 años sin ser campeón en el futbol mexicano, además de que es el guardameta que ganó la medalla de oro con la selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

Corona celebra el campeonato con Cruz Azul | MEXSPORT