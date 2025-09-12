Allan Saint-Maximin 'calienta' el Clásico y lanza advertencia a Chivas

El jugador francés ha 'lanzado' un mensaje para el Rebaño de cara al partido en el Estadio Ciudad de los Deportes

Saint-Maximin apunta a ser titular en el duelo ante el Rebaño
Saint-Maximin apunta a ser titular en el duelo ante el Rebaño | X: @ClubAmerica
Mauricio Díaz Valdivia
12 de Septiembre de 2025

Se acabó la espera para el Clásico Nacional y los refuerzos de ambos equipos lo saben; una vez más el encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes y el favoritismo para América en innegable a tan solo unas horas de llevarse a cabo el encuentro.

Uno de los elementos que más llaman la atención para el partido es el francés Allan Saint-Maximin, de quien se espera pueda tener su primera titularidad, además de poder anotar un gol más, pues en los dos partidos en los que ha participado, ha contribuido con dos anotaciones.

Saint-Maximin ya le anotó a un equipo tapatío este torneo | Imago7

¿Todo listo con Maxi?

A pesar de haber participado ya con dos goles en el presente torneo, Saint-Maximin no se conforma, pues ahora sueña con participar con gol en el Clásico de México y enorgullecer a su afición. Así lo hizo sentir con sus últimas publicaciones e historias en Instagram, las cuales llenan de ilusión a la afición americanista.

Su última publicación es un video compartido en conjunto con su club, en donde muestra uno de los entrenamientos del equipo azulcrema de cara al partido ante su archirrival. Además del video, el jugador compartió una historia en donde se puede observar el trabajo de gimnasio que tiene en las instalaciones; a estos posteos, el ex de Newcastle agregó la frase: "Nos preparamos para el sábado, los haremos sentir orgullosos".

Historia de Saint-Maximin en el gimnasio | Captura

En busca del triunfo

Con apenas dos partidos jugados en Liga MX (ninguno como titular), 'Maxi', como lo llama su nuevo equipo, podría ser uno de los jugadores titulares este próximo sábado, todo dependerá de la evolución que tenga su físico

En dado caso de que llegara a ser parte del once titular, sería su primera experiencia en el partido más importante de México, más allá de que su trayectoria lo ha llevado a defender camisetas como la de Newcastle United o Fenerbahce, donde se juegan rivalidades con un ambiente hostil.

TE PUEDE INTERESAR

El Estadio Hidalgo recibe a uno de los mejores tres lugares de la tabla

Pachuca | 12/09/2025

Pachuca vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J8 del Apertura 2025 de la Liga MX?
¿Se tambalea el fichaje? Chimy Ávila aún no acepta la oferta de Pumas

Pumas | 12/09/2025

¿Se tambalea el fichaje? Chimy Ávila aún no acepta la oferta de Pumas
Israel Reyes lanza advertencia a Chivas: 'No puedes salvar un torneo con solo ganarle al archirrival'

América | 12/09/2025

Israel Reyes lanza advertencia a Chivas: 'No puedes salvar un torneo con solo ganarle al archirrival'
Te recomendamos
¡Oficial! Anthony Martial es nuevo jugador de Rayados de Monterrey
Futbol
Liga MX
Club América

LO ÚLTIMO

 