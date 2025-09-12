Allan Saint-Maximin 'calienta' el Clásico y lanza advertencia a Chivas

Se acabó la espera para el Clásico Nacional y los refuerzos de ambos equipos lo saben; una vez más el encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes y el favoritismo para América en innegable a tan solo unas horas de llevarse a cabo el encuentro.

Uno de los elementos que más llaman la atención para el partido es el francés Allan Saint-Maximin, de quien se espera pueda tener su primera titularidad, además de poder anotar un gol más, pues en los dos partidos en los que ha participado, ha contribuido con dos anotaciones.

Saint-Maximin ya le anotó a un equipo tapatío este torneo | Imago7

¿Todo listo con Maxi?

A pesar de haber participado ya con dos goles en el presente torneo, Saint-Maximin no se conforma, pues ahora sueña con participar con gol en el Clásico de México y enorgullecer a su afición. Así lo hizo sentir con sus últimas publicaciones e historias en Instagram, las cuales llenan de ilusión a la afición americanista.

Su última publicación es un video compartido en conjunto con su club, en donde muestra uno de los entrenamientos del equipo azulcrema de cara al partido ante su archirrival. Además del video, el jugador compartió una historia en donde se puede observar el trabajo de gimnasio que tiene en las instalaciones; a estos posteos, el ex de Newcastle agregó la frase: "Nos preparamos para el sábado, los haremos sentir orgullosos".

Historia de Saint-Maximin en el gimnasio | Captura

En busca del triunfo

Con apenas dos partidos jugados en Liga MX (ninguno como titular), 'Maxi', como lo llama su nuevo equipo, podría ser uno de los jugadores titulares este próximo sábado, todo dependerá de la evolución que tenga su físico.

En dado caso de que llegara a ser parte del once titular, sería su primera experiencia en el partido más importante de México, más allá de que su trayectoria lo ha llevado a defender camisetas como la de Newcastle United o Fenerbahce, donde se juegan rivalidades con un ambiente hostil.