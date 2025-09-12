¿Se tambalea el fichaje? Chimy Ávila aún no acepta la oferta de Pumas

Incertidumbre. La llegada de Chimy Ávila a Pumas aún no es oficial y está cerca de caerse. A pesar de que Real Betis y el Club Universidad Nacional llegaron a un acuerdo, la realidad es que el jugador argentino aún no acepta llegar a México. Por lo tanto, a poco menos de seis horas para el cierre del mercado de fichajes en Liga MX, el equipo auriazul sigue sin tener el ‘9’ que quieren.

RÉCORD pudo saber que Pumas ya llegó a un acuerdo con la directiva del Real Betis por el atacante argentino. Dicho trato sería un préstamo hasta el verano de 2026, con una opción de compra en base a objetivos cumplidos por el jugador. Esto dependería de la cantidad de minutos de juego que acumule con el equipo auriazul durante este lapso.

Sin embargo, el atacante argentino aún no acepta llegar a México. RÉCORD pudo saber que ambos clubes ya llegaron a un acuerdo, pero Chimy no está convencido de dejar el futbol europeo para venir a México. Por lo tanto, Pumas aún no tiene cerrada la llegada de dicho futbolista, por lo que se complica más el arribo de un delantero a la escuadra felina.

Cabe resaltar que Ávila no era de las primeras opciones de la directiva de Pumas. Durante el verano, tuvieron en carpeta a jugadores como Andrea Belotti, Divock Origi, Paco Alcacer y Anthony Martial. Sin embargo, Belotti terminó yéndose al Cagliari y Martial se decidió por ir a Monterrey por un tema económico.

Por lo tanto, el Club Universidad Nacional aún no cierra a un delantero centro a poco menos de seis horas del cierre de registros de la Liga MX. Y aunque José Juan Macías llegó hace unas semanas, la directiva auriazul y Efraín Juárez seguían en busca de un ‘9’ que fuera el titular, esto debido a la actualidad que vive Guillermo Martínez, pues entre las siete jornadas del Apertura 2025 y los juegos de Leagues Cup, apenas suma un gol.

Sin embargo, la temporada pasada de Chimy no fue mejor que la de ‘Memote’. En la campaña 2024/25, el argentino apenas anotó cuatro goles en 1,444 minutos, con un promedio de un tanto cada 361 minutos; incluso, su último gol fue el 4 de diciembre de 2024. Por otro lado, Guillermo Martínez registró 15 dianas con un promedio de gol cada 155 minutos.