Así convenció Óliver Torres a Anthony Martial para fichar con Rayados de Monterrey

El español coincidió en su momento con el atacante francés en el Sevilla

Ramiro Pérez Vásquez
12 de Septiembre de 2025

Anthony Martial ya es nuevo jugador de los Rayados del Monterrey, el conjunto regiomontano logró sellar en las últimas horas de la ventana de transferencias a su tan ansiado delantero para el Apertura 2025; sin embargo, hubo alguien que hizo posible este fichaje.

Óliver Torres, actual elemento de la plantilla regiomontana, reveló cómo fue que convenció al atacante francés, cabe mencionar que el español concedió con el exjugador del Manchester United en el Sevilla donde también compartieron vestidor con Lucas Ocampos.

Óliver Torres l IMAGO7

Un nuevo reto atractivo

El ibérico asegura que Martial le pidió referencias, ante un cambio de aires, y el sin dudarlo le recomendó abrirse a un nuevo reto que culminó con hacer oficial su llegada al equipo dirigido por Domènec Torrent.

“No sé si soy objetivo, pero yo todo lo que le puedo decir es algo bueno. Èl (Anthony Martial) me dijo que necesitaba un cambio, y yo le he dicho que no había mejor cambio que venirse aquí, salir de zona de confort y vivir cosas nuevas”, resaltó ante los medios.

Antonhy Martial l X:SevillaFC

Un convencimiento rápido

Óliver Torres resaltó que el convencimiento a Anthony Martial fue muy rápido debido a lo bien que le habló del club: “La experiencia de la Liga MX creo que es increíble, la emoción que hay en cada partido cada liguilla”.

“El nivel tan alto que hay y venir a un club con la posibilidad de ganar, que es lo que todos queremos hace que sea muy bonito y creo que le convencí rápido: le dije todas las cosas que tenía el proyecto, todas las cosas buenas que tenía México como país y creo que aquí va a ser muy feliz”, mencionó.
 

Martial l X:SevillaFC

