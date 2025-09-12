Afición de Necaxa abucheó a Fernando Gago y ya lo quieren fuera

La afición del Necaxa está cansada por los malos resultados de su equipo y, tras irse abajo en los primeros minutos en el duelo ante Bravos de Juárez, los seguidores del conjunto Hidrocálido explotaron contra su director técnico, Fernando Gago.



Óscar Estupiñán marcó el primer gol del juego de esta tarde en Aguascalientes, motivo por el que la afición del Necaxa mostró su inconformidad al pedir la cabeza del exdirector técnico de Boca Juniors.

Imágenes del Necaxa vs Juárez | MEXSPORT

“Fuera Gago, fuera Gago” fue lo que se comenzó a escuchar en las gradas del, grito que fue incrementando hasta llegar a todas las zonas del inmueble Rojiblanco.

Además de los gritos, algunos aficionados se acercaron al banquillo para gritarle al técnico de los Rayos, aunado a las quejas en donde arrojaron algunas bebidas a manera de protesta.En el presente campeonato,registra una sola victoria de siete juegos disputados, además de contar con dos empates y cuatro derrotas, motivo por el que la afición se encuentra en molestia y existe tanta presión hacia el técnico argentino.