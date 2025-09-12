"Soñaba con esa imagen": Fernando Guerrero confesó sufrir pesadillas por herida de Giovani Dos Santos en el Clásico

El ambiente en el mundo del deporte en México comenzó a inundarse con el Clásico Nacional entre América vs Chivas, trayendo consigo anécdotas de ex jugadores, técnicos y ahora de uno de los árbitros que vivió la pasión del juego desde el campo.

Duelo América vs Chivas en 2019 I IMAGO7

Pesadillas por la herida

Uno de los que se pronunciaron previo al duelo entre Águilas y Chivas el próximo sábado 13 de septiembre fue Fernando ‘Cantante’ Guerrero, ex árbitro profesional y ahora analista arbitral de una cadena de televisión.

Durante una entrevista para TUDN, el ‘Cantante’, declaró que uno de los juegos que más recuerda es el Clásico del Apertura 2019, donde Antonio ‘Pollo’ Briseño entró de forma criminal a su colega Giovani Dos Santos, provocando una herida en la pierna.

“Soñaba con esa imagen, un hoyo, como si fuera un disparo”, declaró Fernando Guerrero, además de hacer énfasis en cómo la herida lucía como un ‘boquete’ y en lo mucho que se lamentó Dos Santos.

Lesión de Giovani Dos Santos I IMAGO7

Al final, el ex silbante dio una reflexión de cómo también se quedan afectados los árbitros, cuando distintas situaciones en el terreno de juego sobrepasan incluso a los que imparten justicia.



Cantante Guerrero en 2019 I IMAGO7