Zague lanza mensaje a los actuales jugadores de Chivas: “Pasarán desapercibidos en una historia tan rica”

Las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara están por vivir una edición más del Clásico Nacional; ambas escuadras llegan con inercias opuestas uno en lo alto de la clasificación y otro en el fondo.

Zague l X:ClubAmerica

Previo al encuentro en el Estadio Ciudad de los Deportes Luis Roberto Alves ‘Zague’ habló sobre lo que representa este partido de la Jornada 8 y no dudó en dejar un mensaje a los actuales futbolistas que juegan con el cuadro rojiblanco.

El máximo goleador del América aseguró que los jugadores de la actual plantilla pasarán desapercibidos en la historia del equipo: “Los resultados no han sido los esperados, pero la grandeza de Chivas ahí está y estará por siempre”, mencionó en un evento para los medios.

Chivas l IMAGO7

Serán olvidados

“Para la mala fortuna de los actuales futbolistas, van a pasar desapercibidos en una historia tan rica, tan importante y tan trascendental para el futbol mexicano, porque a lo largo de muchos años Guadalajara ha tenido grandes futbolistas”, resaltó.

Zague añadió que la plantilla que hoy representa al Guadalajara podría quedarse en el olvido si no logran cambiar el rumbo: “Esta generación, si no logra cambiar eso, van a estar marcados por eso”.

El verdadero Clásico

Finalmente Zague resaltó que sin importar el momento en que llegan ambos clubes siempre será el Clásico: “Lo más importante es que ese partido, estén como estén, tanto Guadalajara como América, siempre será el Clásico”.

Liga MX l IMAGO7