América: Zague reveló que las Águilas no le permitieron jugar en el Porto

Luis Roberto Alves 'Zague' hizo historia con América al convertirse en el máximo goleador en la historia del conjunto azulcrema, pero en los años 90 tuvo la oportunidad de jugar en Europa.

El exfutbolista reveló que en su momento el Porto estuvo interesado en sus servicios, pero el entonces presidente de las Águilas, Emilio Diez Barroso se lo negó.

"Sí, estaba ilusionado por irme (a Europa). Existía esa posibilidad, a través de un promotor. Me buscaron de distintos países, pero lo más seguro era el Porto. Emilio Diez Barroso, presidente del equipo en ese entonces, me dijo: 'Mira, si me siguen hablando, agarro el contrato, lo rompo y lo meto al excusado'", confesó Zague en entrevista en el canal de YouTube de Luis García.

El ahora comentarista dio a conocer que el jugar en Europa fue un sueño que no pudo cumplir.

"Esa inquietud que tienen muchos jugadores hoy en día de emigrar a Europa, que yo a su vez también la tuve, pero que las reglas eran diferentes porque el jugador pertenecía al club, uno no podía salir. América no me dejó, precisamente por eso, porque pertenecía al club. Al final hubo incremento de salario, pero me hubiera gustado vivir la experiencia", dijo el exatacante.

En su estancia con América, Luis Roberto consiguió tres títulos de Liga, tres de Concacaf y una Copa Interamericana.

