Christian Martinoli contó cómo 'celebraron' en Azteca cuando se fue José Ramón Fernández

José Ramón Fernández, una de las figuras más influyentes del periodismo deportivo en México, tuvo una salida inesperada y dolorosa de TV Azteca en 2006, tras 34 años de trayectoria en la televisora.

Su despedida, transmitida en vivo durante el noticiero de Javier Alatorre, fue recordada recientemente en el documental de ESPN “Protagonista: la vida de José Ramón Fernández”, donde excompañeros revelaron detalles inéditos.

José Ramón Fernández salió de TV Azteca en 2006 | MEXSPORT

Christian Martinoli, narrador de Azteca Deportes y uno de los discípulos más cercanos de Fernández, calificó aquel episodio como un momento “terrible”. El cronista recordó que, detrás del homenaje cargado de lágrimas, quedó al descubierto la verdadera naturaleza de varios personajes de la empresa.

“El día de la despedida fue terrible, en el estudio con Javier Alatorre. Luego vi cosas ahí que me sorprendieron muchísimo, me di cuenta de que se venían años complicados en la empresa. Fue como levantar una piedra, todos vivíamos debajo de ella y no sabíamos quiénes éramos. Cuando se levantó salieron víboras, ratas, arañas, perros, de todo, fue un sálvese quien pueda”, expresó Martinoli.

Por su parte, Rafael Puente, quien compartió proyectos con Joserra en Azteca y más adelante en ESPN, apuntó directamente contra la falsedad de algunos de sus compañeros en aquel momento: “Hubo llanto por parte de muchos compañeros, muchos hipócritas”, afirmó, responsabilizando a la dirigencia de la televisora por la salida del periodista.

