Shakhtar Donetsk tendrá su propia película basada en el conflicto bélico en Ucrania

La guerra entre Ucrania y Rusia dejó a miles de personas afectadas, y el futbol no fue la excepción. Uno de los clubes más golpeados por el conflicto bélico fue el Shakhtar Donetsk, equipo que se vio obligado a abandonar su estadio y a disputar sus partidos en distintos recintos lejos de su hogar. Esta resiliencia en medio de la adversidad será el eje central de una nueva película de Hollywood.

Shakhtar Donetsk | AP

Una temporada marcada por la guerra

La cinta estará ambientada en la Temporada 2022, cuando la invasión rusa interrumpió el campeonato ucraniano y obligó a que muchos futbolistas extranjeros abandonaran el club bajo regulaciones especiales de la FIFA. Pese a ello, el Shakhtar Donetsk mantuvo vivo su espíritu competitivo, jugando como "local" en diferentes ciudades ucranianas e incluso en estadios fuera del país para cumplir con las competiciones europeas.

El filme mostrará cómo la pasión por el futbol se convirtió en un símbolo de resistencia en tiempos de guerra, representando no solo a un club, sino también a todo un país que lucha por mantener viva su identidad.

La guerra | AP

¿Quiénes están detrás de la película?

La producción estará a cargo de Paul Tamasy y Eric Johnson, guionistas de cintas reconocidas como The Fighter (2010), Patriots Day (2016) y The Ministry of Ungentlemanly Warfare (2024).

El proyecto fue anunciado en el Festival Internacional de Cine de Toronto, con la participación de productores como Christian Tureaud y Ren Trella, quienes destacaron el poder de esta historia para inspirar al público más allá del deporte.

Los guionistas | @FCShakhtar_eng