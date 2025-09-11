Pedro Pascal, el 'culpable' de que Álvaro Morales salga de ESPN

En los más recientes días, se ha hablado mucho de Álvaro Morales gracias a que nuestro colaborador, El Francotirador, revelara que dejará ESPN este año luego de que los directivos del canal decidieron no renovar su contrato, el cual termina en diciembre.

En su columna de este jueves, El Francotirador dio más detalles sobre la situación del conductor y explicó cuál fue el motivo por el que los altos mandos de Disney optaron por dejarlo salir de la televisora.

Álvaro Morales dejará ESPN

Como parte de la estrategia de publicidad de la película Los 4 Fantásticos, Marvel, empresa que pertenece a Disney, al igual que ESPN, planificó una serie de entrevistas para uno de los protagonistas, el actor Pedro Pascal, que interpreta al Sr. Fantástico en el filme. El canal le pidió a Morales participar en una de ellas, considerando que es uno de sus talentos estelares, pero el resultado no fue el esperado.

Todo se desencadenó cuando Pascal llegó a la dinámica con una gorra de los Yankees, lo cual aprovechó el conductor para 'picarlo', fiel a su estilo irreverente y polémico. Morales comenzó a 'molestar' al actor preguntándole si sabía el resultado de la última Serie Mundial, que perdió Nueva York, y recordando que el equipo tiene más de 15 años sin ser campeón de la MLB.

El tono de los comentarios escaló y provocó que la estrella chilena saliera de la entrevista bastante molesto, situación de la que se enteraron los directivos del canal.