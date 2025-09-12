Mazatlán vs Pumas EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 8

Arranca la jornada con partido de acto impacto dónde los dos equipos llegan obligados a ganar

Mazatlán vs Pumas EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 8
Mazatlán vs Pumas EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 8 | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
12 de Septiembre de 2025

Después del parón de Fecha FIFA, la Liga MX regresa a las acciones para dar comienzo la segunda mitad del Apertura 2025, con la Jornada 8 que dará inicio el próximo viernes 11 de septiembre.

Los cañoneros del Mazatlán reciben el regreso de la liga con solo una victoria, tres empates y tres derrotas, por lo que necesitan entrar en ritmo para poder pensar en lugares de repechaje.

Por su parte, los Pumas de la UNAM llegan en la parte media de la tabla general; con dos victorias, tres empates y dos derrotas, desfilando en la posición 10 con un arranque que le ha costado al equipo de Efraín Juárez.

 

 

TE PUEDE INTERESAR

Nathan Silva en Pumas

Pumas | 11/09/2025

Nathan Silva sobre proceso de Efraín Juárez en Pumas: “Los triunfos vendrán”
Antonio 'Turco' Mohamed y Ricardo Peláez arreglan sus problemas en América

América | 11/09/2025

Antonio 'Turco' Mohamed y Ricardo Peláez arreglan sus problemas en América
Antes de enfrentar a Chivas, Jardine podría vivir un momento inolvidabl

América | 11/09/2025

Antes de enfrentar a Chivas, Jardine podría vivir un momento inolvidable
Te recomendamos
Seleccionados de Cruz Azul en optimas condiciones para duelo contra Pachuca
Pumas UNAM
Liga MX
Futbol

LO ÚLTIMO

 