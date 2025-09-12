¡OFICIAL! Chivas anuncia jugador de la Serie A como nuevo refuerzo

El defensor de 20 años, Carlos Soldati, se convirtió de manera oficial en el nuevo refuerzo del Tapatío en la Liga de Expansión de cara al Torneo Apertura 2025.

A través de un comunicado de prensa, el conjunto filial de Chivas hizo oficial la llegada del exjugador de Cagliari de la Serie A de Italia, para reforzar su línea defensiva.

Carlos Soldati salió de Querétaro para irse a jugar a Italia | IMAGO7

“Como parte del trabajo de detección y seguimiento a los jóvenes talentos mexicanos en todos los rincones del mundo que el club realiza permanentemente, Soldati López llega procedente del futbol europeo, específicamente del Cagliari de la Serie A de Italia, con el cual sumó minutos con el representativo Sub 20 y ganó la Coppa Italia Primavera”, informó el club.

Es buscado por Cagliari

El futbolista llegada comprado por la institución Rojiblanca, sin embargo, únicamente adquirió el 50 por ciento de la carta del jugador, ya que el conjunto de Gallos Blancos tendrá el porcentaje restante.

El semestre pasado, Soldati estuvo con el equipo del Cagliari en las fuerzas inferiores, donde fue campeón de la Copa de Italia en la categoría primavera. Disputó un total de 21 partidos, en los que marcó un gol y brindó una asistencia, sumando 1,847 minutos en el futbol europeo.

IMAGO7