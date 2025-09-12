‘Si el equipo va bien o va mal, se juegan a muerte’ Tala Rangel previo al Clásico Nacional

A solo unas horas de que ruede el balón en el Ciudad de los Deportes para el Clásico de México, en el duelo correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025, los equipos ajustan los últimos detalles de cara al partido más importante de la temporada, que a palabras del portero de Chivas, Raúl ‘Tala’ Rangel, no importa la manera en que llegan.

Raúl Rangel en Chivas I IMAGO7

Los clásicos se juegan a muerte

Previo a que el equipo de Guadalajara volara a la CDMX, uno de los jugadores que dieron declaraciones para Chivas TV, fue el portero seleccionado mexicano, quien aseguró que el clásico se juega a muerte sin importar que el rival llegue en mejores circunstancias.

“Los clásicos se juegan, pero se tienen que ganar sí o sí, hay que ir con determinación, se sabe que en los Clásicos no se contempla si el equipo va bien o va mal, se juegan a muerte y valentía, esa determinación de seguir con el trabajo día con día”, declaró Rangel.

'Tala' en juego de Liga MX I IMAGO7

Buscan retomar el rumbo en la capital

Además de mostrarse positivo de cara al juego contra el América, el ‘Tala’ declaró que en Chivas están seguros que con su trabajo día a día los resultados llegarán pronto, siendo precisamente el juego del fin de semana, una oportunidad para retomar el camino de la victoria.

“A final de cuentas, hemos jugado bien, los resultados no nos han acompañado, pero el funcionamiento del equipo es bueno, positivo, es eso, seguir en esa línea y los resultados nos acompañarán en algún momento”, concluyó Rangel.

Las Chivas llegan con mayor ‘tensión’ en sus filas, luego de que en siete jornadas solo pudieron sacar una victoria, un empate y cuatro derrotas, siendo el lugar 15 de la tabla con todo y un partido pendiente, por lo que además del orgullo, será esencial que los rojiblancos puedan sumar puntos para subir en la clasificación.

Entrenamiento de Chivas previo al Clásico I @Chivas