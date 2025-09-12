Sábado, al grito del deporte: ¿Canelo vs Crawford o el Clásico Nacional?

Se acerca el gran dilema sigue: ¿Canelo Álvarez vs. Terence Crawford o el Clásico Nacional entre América y Chivas? La afición mexicana tendrá que elegir entre la tradición pugilística que se remonta a las grandes peleas de Julio César Chávez, y el duelo de fútbol que genera más pasión en todo el país.

Mientras el campeón indiscutido de las 168 libras se prepara para una de las peleas más esperadas del año, el choque entre Águilas y Rojiblancos representa la tradición futbolera que divide a millones de seguidores. Ambos eventos se celebran el 13 de septiembre, con horarios que prácticamente se empalman. ¿Por cuál se inclinará el público tricolor?.

Pelea del Canelo l X:Canelo

Canelo Álvarez regresa al ring en una de las apuestas más grandes de su carrera: pone en juego sus coronas de peso supermediano y todo su prestigio ante Bud Crawford, quien sube dos categorías con la intención de entrar en la historia del boxeo como uno de los más grandes.

La pelea se realizará en el Allegiant Stadium, que será inaugurado como venue de boxeo, y se transmitirá a nivel mundial a través de Netflix, una apuesta que incrementa su alcance. La plataforma de streaming está disponible en más de 190 países y supera los 300 millones de suscriptores, de los cuales cerca de 14 millones son mexicanos, lo que la convierte en una pelea con potencial histórico de audiencia.

Clásico Nacional

Por su parte, el Clásico Nacional llega con América como favorito, tras ganar tres de sus últimos enfrentamientos y colocarse como segundo lugar de la tabla general. Sin embargo, este duelo tiene su propia magia: las estadísticas quedan a un lado cuando se trata de Chivas, y representa una oportunidad para que el proyecto de Gabriel Milito empiece a despegar, pese a los resultados recientes.

En esta ocasión, el duelo América-Chivas cuenta con la “localía” televisiva: será transmitido a nivel nacional por Televisa, Canal 5. En cuatro de sus últimos seis enfrentamientos, el clásico reunió un total de 36.2 millones de televidentes, con un promedio de 9.05 millones por partido.

Clásico Nacional l IMAGO7

Estos fueron: el partido de vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup 2025, transmitido por Tubi el 12 de marzo, que alcanzó 10.4 millones de espectadores; el duelo de la jornada 7 del Apertura 2024, celebrado el 14 de septiembre, que sumó 11.5 millones de televidentes entre Canal 5, TUDN y Vix+; y las semifinales del Clausura 2024, cuyos juegos de ida y vuelta registraron 6.6 y 7.7 millones de televidentes, respectivamente, según datos de Televisa Univisión.

En comparación, la última pelea de Canelo en TV abierta y en vivo fue contra Edgar Berlanga, la cual alcanzó 16 millones de espectadores, repartidos entre TV Azteca (10 millones) y Televisa (6 millones).

Pelearán por el rating

El Clásico se jugará a las 9:15 pm (hora CDMX), mientras que el ring walk de Canelo está previsto para las 9:00 pm. Todo está listo para vivir una auténtica fiesta deportiva en el marco del Día de la Independencia. La pregunta queda abierta: ¿quién se llevará la victoria en audiencia en México?.

América l IMAGO7