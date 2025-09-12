Canelo Álvarez y Terence Crawford cumplen en la báscula: listos para la guerra en Las Vegas

Habrá guerra. Ni Saúl “Canelo” Álvarez, ni Terence Crawford cedieron un solo gramo. Ambos marcaron 167.5 libras en la báscula, confirmando de manera oficial su combate de este sábado 13 de septiembre en el majestuoso Allegiant Stadium de Las Vegas.

El pesaje oficial se realizó este viernes 12 de septiembre por la mañana en el Fontainebleau de Las Vegas, donde los dos campeones cumplieron con la romana antes de la tradicional ceremonia de pesaje.

En un duelo pactado en peso supermediano, con límite de 168 libras, los rivales estuvieron muy cerca del tope, enviando un mensaje inequívoco: ninguno dará ventaja alguna. Ambos lucieron un físico imponente y sin complicaciones para marcar el peso.

Con la báscula superada, ya nada detiene esta guerra. De un lado, Canelo, con todo en riesgo y dispuesto a dar una de las peleas más grandes de su carrera antes del retiro. Del otro, Crawford, quien sube dos divisiones con la ambición de conquistar un tercer campeonato indiscutido y firmar una de las hazañas más sorprendentes en la historia del boxeo.

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿A qué hora y por dónde ver la pelea del año?