Canelo Álvarez revela que no saldrá con ningún artista en su entrada

Este fin de semana, Saúl 'Canelo' Álvarez enfrentará a Terence Crawford, en uno de los combates más esperados por el público mexicano. Sin embargo, previo a su pelea, el pugilista jalisciense dio una noticia que sorprendió a propios y extraños, no saldrá con ningún artista en su entrada al ring.

"Este sábado caminaré únicamente con mi equipo, porque hemos esperado este momento toda mi carrera y quiero compartirlo solo con ellos", comentó el boxeador de 168 libres durante el careo.

El pugilista mexicano | @RootsOfCombat

¿Qué artistas lo acompañaron en peleas anteriores?

El pugilista mexicano salió en diferentes ocasiones rumbo al ring con artistas de la talla de: Pepe Aguilar, J Balvin, Grupo Firme, Luis R. Conriquez, Santa Fe Klan, entre otros. La decisión de Canelo de salir únicamente con su equipo fue personal, por lo que mucha gente apoyó en redes.

Careo lleno de tensiones

Durante el careo previo a la pelea, ambos pugilistas mostraron respeto sobre el otro, aunque también dejaron un par de 'recaditos' rumbo al ring. Fue el mexicano quien se mostró ecuánime, pues no prometió el nocaut.

"Es muy difícil de decir, me enfrento a uno de los mejores boxeadores. Si el nocaut llega, bien, pero si no, daré un gran show porque soy el mejor", sentenció el mexicano y actual Campeón.

La esperada pelea | AP