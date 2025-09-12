Canelo Álvarez abre la puerta a enfrentarse a David Benavidez

Desde hace varios años, el mundo del boxeo ha exigido un combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y David Benavidez, una pelea que se convirtió en la más esperada dentro del peso supermediano. Sin embargo, pese a que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) nombró a Benavidez como retador obligatorio, el enfrentamiento nunca se concretó y el campeón indiscutido mexicano perdió uno de sus cinturones al no cumplir con esa defensa.

Durante este tiempo, los cruces de declaraciones entre ambos equipos fueron constantes. Benavidez reveló que la propuesta económica para la pelea era de 5 millones de dólares para él, mientras que Álvarez recibiría 60 millones de dólares más un porcentaje de las ganancias por pago por evento. Aunque el estadounidense de raíces mexicanas aseguró que no pelearía por dinero sino por gloria, el acuerdo nunca llegó a materializarse.

Abrió la puerta al combate

Este jueves, en la última conferencia de prensa previa a su combate del 13 de septiembre contra Terence Crawford, en Las Vegas Canelo Álvarez habló sobre la posibilidad de enfrentar finalmente a Benavidez.

“Nunca le digo que no a nada. Veremos más tarde. Por ahora estoy enfocado 100 por ciento en la pelea contra Crawford”, declaró el tapatío.

Al ser cuestionado sobre si esta pelea contra Crawford, a la que catalogó como la más importante de su carrera, podría ser la última gran función en su trayectoria, el campeón mexicano respondió: “No sé si es la última pelea grande en mi carrera, no sé qué nos depare el destino, pero estoy enfocado en esta pelea”.

¿Habrá Canelo vs. Benavidez en 2026?

Con estas declaraciones, Canelo Álvarez dejó abierta la posibilidad de que el esperado combate contra David Benavidez pueda concretarse después de enfrentar a Terence Crawford, un duelo que paralizaría al mundo del boxeo y que marcaría uno de los capítulos más trascendentes en la historia del peso supermediano.