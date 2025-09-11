Canelo Álvarez amenaza a Crawford ‘En el ocho, probablemente en ese se va’

A solo unas horas de que suene la campana en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford, el pugilista mexicano lanzó una advertencia contra su rival.

Canelo en Las Vegas | @Canelo

Planea knockout

Durante una conferencia de prensa previo al combate, Canelo habló sobre lo que espera para su combate, asegurando que ve una victoria segura, además de prometer volver al camino del knockout.

“Voy a noquearlo, en seis o siete asaltos. No sabemos en qué round se va, esperemos que en el ocho, probablemente en ese se va”, declaró a los medios el mejor Libra por Libra del mundo.

Careo Canelo vs Crawford | @Canelo

Canelo luce en una excelente forma física de cara a su nuevo combate en Las Vegas Nevada, sin embargo, ante él está el rival que promete marcar un antes y un después en su carrera.

Por otro lado, Terence Crawford, llega como una auténtica máquina de golpes, estando en un momento físico excepcional, además de una motivación extra que es derrotar a uno de los mejores del mundo.

