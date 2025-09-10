Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿A qué hora y por dónde ver la pelea del año?

Las Vegas, Nevada. No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. El esperado enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre de 2025 en el imponente Allegiant Stadium de Las Vegas, un escenario que promete ser testigo de una de las noches más importantes en la historia reciente del boxeo.
La elección de la fecha no es casualidad: como ya es tradición, el tapatío se presentará en la semana de las Fiestas Patrias mexicanas, un marco perfecto para vestir de verde, blanco y rojo la ciudad del juego y del espectáculo.
Cartelera principal
Saúl “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford
Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr.
Christian Mbilli vs. Lester Martínez
Mohammed Alakel vs. John Ornelas
Combates preliminares
Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams
Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin
Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez
Sultan Almohammed vs. Martin Caraballo
Steven Nelson vs. Raiko Santana
Marco Verde vs. Sona Akale
Estos se transmitirán por Tudum.com, el canal de YouTube de la UFC y la WWE.
Fecha y sede
Día: sábado 13 de septiembre de 2025
Lugar: Allegiant Stadium, Las Vegas
- Horarios confirmados: La cartelera principal comenzará a las 7:00 PM (hora de la Ciudad de México), aunque la pelea estelar se espera entre 9:30 y 10:00 PM, dependiendo de la duración de los combates previos.