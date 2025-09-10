Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿A qué hora y por dónde ver la pelea del año?

Las Vegas, Nevada. No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. El esperado enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre de 2025 en el imponente Allegiant Stadium de Las Vegas, un escenario que promete ser testigo de una de las noches más importantes en la historia reciente del boxeo.

La elección de la fecha no es casualidad: como ya es tradición, el tapatío se presentará en la semana de las Fiestas Patrias mexicanas, un marco perfecto para vestir de verde, blanco y rojo la ciudad del juego y del espectáculo.

Cartelera principal

Saúl “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. Christian Mbilli vs. Lester Martínez Mohammed Alakel vs. John Ornelas

Combates preliminares

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez

Sultan Almohammed vs. Martin Caraballo

Steven Nelson vs. Raiko Santana

Marco Verde vs. Sona Akale

Estos se transmitirán por Tudum.com, el canal de YouTube de la UFC y la WWE.

Fecha y sede