Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿A qué hora y por dónde ver la pelea del año?

¡Histórico! Canelo y Crawford chocan en Las Vegas: todo lo que debes saber de la pelea que paralizará al mundo

Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
10 de Septiembre de 2025
Las Vegas, Nevada. No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. El esperado enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre de 2025 en el imponente Allegiant Stadium de Las Vegas, un escenario que promete ser testigo de una de las noches más importantes en la historia reciente del boxeo.

La elección de la fecha no es casualidad: como ya es tradición, el tapatío se presentará en la semana de las Fiestas Patrias mexicanas, un marco perfecto para vestir de verde, blanco y rojo la ciudad del juego y del espectáculo.

Cartelera principal

  1. Saúl “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford

  2. Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr.

  3. Christian Mbilli vs. Lester Martínez

  4. Mohammed Alakel vs. John Ornelas

Combates preliminares

  • Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams

  • Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin

  • Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez

  • Sultan Almohammed vs. Martin Caraballo

  • Steven Nelson vs. Raiko Santana

  • Marco Verde vs. Sona Akale

Estos se transmitirán por Tudum.com, el canal de YouTube de la UFC y la WWE.

Fecha y sede

  • Día: sábado 13 de septiembre de 2025

  • Lugar: Allegiant Stadium, Las Vegas

  • Horarios confirmados: La cartelera principal comenzará a las 7:00 PM (hora de la Ciudad de México), aunque la pelea estelar se espera entre 9:30 y 10:00 PM, dependiendo de la duración de los combates previos.

