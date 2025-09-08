Canelo vs Crawford: ¿Cómo le ha ido a Saúl Álvarez ante boxeadores estadounidenses?

Saúl 'Canelo' Álvarez volverá a los encordados cuando, este sábado 13 de septiembre, se enfrente a Terence Crawford, un nuevo boxeador estadounidense en el amplio historial del mexicano frente a pugilistas de la nación vecina del norte.

Canelo se enfrentó, por primera vez, a un estadounidense, en julio del 2006, cuando peleó contra Juan Hernández, ese mismo año, pero en diciembre, peleó ante Daniel Martínez, saliendo victorioso por Knock-Out en ambas peleas.

Este es el historial de Canelo ante estadounidenses | MEXSPORT

Poco menos de un año después, en diciembre del 2007, Álvarez volvió a enfrentarse a un estadounidense, en aquella ocasión fue contra Sean Holley, a quien derrotó por TKO. Larry Mosley fue el siguiente en la lista (2008) a quien derrotó por decisión unánime.

Canelo se enfrentó a cinco boxeadores estadounidenses más, entre 2009 y 2013, venciéndolos a todos, incluido nombres como Austin Trout, Shane Mosley, Josesito López, Brian Camechis y Lanardo Tyner, hasta que perdió en septiembre del 2013 frente a Floyd Mayweather Jr.

Este es el historial de Canelo ante estadounidenses | MEXSPORT

Después de la derrota del jalisciense ante Mayweather, Canelo solo peleó con cuatro boxeadores norteamericanos en los últimos 12 años, ganándole a todos, la lista incluye nombres como James Kirkland, Daniel Jacobs, Caleb Plant y Jermell Charlo.

Terence Crawford es el pugilista estadounidense número 15 en la lista de Saúl Álvarez, el mexicano tiene un récord de 13 victorias y una derrota cuando se enfrenta a boxeadores norteamericanos, Crawford buscará ser la segunda derrota en el historial del mexicano, aunque Canelo querrá mantener su racha.

Este es el historial de Canelo ante estadounidenses | MEXSPORT