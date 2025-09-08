Mike Tyson, contra todo pronostico, da a su favorito para la Canelo vs Crawford

Big Mike aseguró que la diferencia de peso será una condicionante para la pelea del sábado

Marcos Olvera García
8 de Septiembre de 2025
Crawford subió dos divisiones para pelear con Canelo
Este fin de semana, en Las Vegas, Nevada, Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentará a Terence Crawford, lo que ya comienza a calentar las apuestas y los pronósticos para una de las peleas más esperadas de 2025.

Uno de los que más espera la pelea, y que ya se ha animado a dar un pronóstico, es Mike Tyson, quien ha salido a decir cuál es su boxeador predilecto para ganar la pelea, aunque, asegura, que es complicado lograr el resultado.

Crawford subió dos divisiones para pelear con Canelo | AP

"Quiero que gane Crawford, pero no parece que vaya a pasar. Me gustaría que pasara. Este chico (Canelo) es un pegador fuerte, es un peleador inteligente. Quiero verlo", comentó Iron Mike para The Big Podcast.

Tyson dio a su favorito para la pelea del Canelo | AP

La polémica viene cuando Crawford ha sido el pugilista que ha subido varios kilos para poder pelear con el Canelo, lo que podría ser una ventaja para el mexicano, que tiene un récord de 63 victorias, dos empates y dos derrotas.

Terence Crawford hizo su carrera en la división welter (147 libras), el año pasado subió a la Superwelter (158 libras) y se enfrentará a Canelo en la división de supermedianos (168 libras) lo que significa subir dos divisiones para pelear ante el mexicano.

Crawford subió dos divisiones para pelear con Canelo | AP

