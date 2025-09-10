‘Es bien fácil hablar’ Canelo no teme a la racha de Crawford

El mexicano recordó cómo derrotó a rivales que venían con marcas importantes

Aldo Martínez
10 de Septiembre de 2025
Careo Canelo vs Crawford
Careo Canelo vs Crawford | @Canelo

Uno de los retos más grandes en la carrera de Saúl Canelo Álvarez, está a solo unos días de dar inicio, cuando suba al ring con uno de los rivales más fuertes que ha enfrentado, Terence Crawford.

@Canelo

Las marcas no importan

Durante el día de medios, Canelo Álvarez, habló sobre los números y marcas que tiene su rival estadounidense, argumentando que ya derrotó a pugilistas que llevaron con marcas similares o superiores.

“123-1-1 es el récord de los últimos rivales con los que he peleado, es bien fácil hablar, pero a final de cuentas existen opiniones en la gente, de muchos, pueden opinar y decir: ‘es bueno o no es bueno’, pero son opiniones a final de cuentas. En mi cabeza yo sé lo que soy, y eso es lo importante”, declaró Canelo.

@Canelo

Además de mencionar el tema de los números, Canelo mencionó su pronóstico para la pelea del sábado 1 de septiembre, donde prometió un knockout a más tardar el round 8 de la contienda.

“No sabemos en qué round se va, esperemos que en el ocho, probablemente en ese se va”, sentenció Canelo para una entrevista en el día de medios previo a su duelo en Las Vegas Nevada.

@Canelo

