‘Es bien fácil hablar’ Canelo no teme a la racha de Crawford

Uno de los retos más grandes en la carrera de Saúl Canelo Álvarez, está a solo unos días de dar inicio, cuando suba al ring con uno de los rivales más fuertes que ha enfrentado, Terence Crawford.

Las marcas no importan

Durante el día de medios, Canelo Álvarez, habló sobre los números y marcas que tiene su rival estadounidense, argumentando que ya derrotó a pugilistas que llevaron con marcas similares o superiores.

“123-1-1 es el récord de los últimos rivales con los que he peleado, es bien fácil hablar, pero a final de cuentas existen opiniones en la gente, de muchos, pueden opinar y decir: ‘es bueno o no es bueno’, pero son opiniones a final de cuentas. En mi cabeza yo sé lo que soy, y eso es lo importante”, declaró Canelo.

Además de mencionar el tema de los números, Canelo mencionó su pronóstico para la pelea del sábado 1 de septiembre, donde prometió un knockout a más tardar el round 8 de la contienda.

“No sabemos en qué round se va, esperemos que en el ocho, probablemente en ese se va”, sentenció Canelo para una entrevista en el día de medios previo a su duelo en Las Vegas Nevada.

