Mauricio Sulaimán denuncia veto para subir al ring en pelea Canelo vs Crawford

A pocos días de la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, reveló que fue vetado de subir al ring para entregar el cinturón conmemorativo al vencedor.

En entrevista con el canal ProLevelBoxing, Sulaimán explicó que la decisión proviene de la promotora a cargo del evento. "Resulta que el promotor (de la pelea) es la UFC y ya empezaron con una cantidad de poner cosas como que no me puedo subir al ring con el fin de que Dana White sea el que esté ahí arriba y él sea el show".

Sulaiman tiene un conflicto más con los promotores | MEXSPORT

El dirigente del organismo "verde y oro" señaló que, a pesar de la notificación, tiene decidido entrar al cuadrilátero tras el combate. "Entonces ya les dije, 'Bueno, con que tengas dos o tres de seguridad ahí en la esquina bien fortachones para que me saquen, porque yo me voy a subir al ring. A ver qué pasa'".

Antecedentes de roces con Turki Alalshikh y Dana White

La situación ocurre en medio de la aparente enemistad entre Sulaimán, el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Alalshikh, y Dana White, presidente de UFC y mano derecha del promotor.

Sulaimán aseguró que le quieren prohibir el paso al ring | MEXSPORT

En enero de este año, durante la primera rueda de prensa de la pelea entre Canelo Álvarez y William Scull, Alalshikh impidió que el púgil mexicano posara con el cinturón del CMB.

"No, no, no, sin cinturón", expresó el empresario a Eddy Reynoso, mientras portaba el cinturón de la revista The Ring y una faja creada para la primera pelea entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk en mayo de 2024.

Sulaimán advirtió desplazamiento de instituciones

Meses antes, en noviembre de 2023, durante la convención anual del organismo, Sulaimán había advertido sobre lo que consideraba un desplazamiento a las instituciones tradicionales del boxeo. "The Ring Magazine es una revista, no sé por qué los medios, campeones y promotores le dan crédito a un cinturón así que solo amenaza la credibilidad del deporte".

Sulaiman ha tenido conflictos con el promotor de la peleas de Canelo | MEXSPORT