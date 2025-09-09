Chava Rodríguez analiza Canelo vs. Crawford: “Una pelea con muchos ingredientes, pero se la lleva Saúl por puntos”

El reconocido analista de ESPN Knockout, Salvador Rodríguez, compartió con RÉCORD su visión sobre el esperado combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford, que se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Para el especialista, se trata de una pelea histórica que combina técnica, fortaleza, legado y, además, cifras económicas sin precedentes.

“Es una pelea interesante, que trae a la mesa muchos ingredientes”, señaló 'Chava'. "Por un lado, está un Canelo que lleva tiempo sin noquear, pero que subirá al ring con la experiencia de ser la cara del boxeo mundial y con la bolsa más grande de su carrera: unos 150 millones de dólares. Enfrente tendrá a Crawford, dos veces campeón indiscutido, que asumirá el reto de subir dos divisiones para buscar la hazaña de convertirse en tricampeón indiscutido, algo jamás antes visto".

En cuanto al análisis boxístico, Rodríguez subrayó la oposición de estilos: “La habilidad de Crawford contra la fortaleza de Canelo, que ya tiene mucho tiempo en esta división. Yo espero que Crawford salga a lucirlo todo y que saque lo mejor de Canelo Álvarez, un Canelo que quizá no vimos ante Ryder, Charlo, Munguía, Berlanga ni Scull”.

Sobre las credenciales del estadounidense, no dudó en colocarlo en lo más alto: “Para mí, Crawford es el peleador más completo que ha tenido Estados Unidos en los últimos 10 años. Es un peleadorazo, el más completo que yo he visto en un largo rato, pero pues también tiene ciertas adversidades en esta pelea con Saúl Álvarez".

Sin embargo, para Chava, esta es una apuesta muy arriesgada para el tapatío: "Para mí, Canelo tiene todo que perder y poco por ganar, ¿por qué? Porque si le gana a Crawford por la vía que sea, la gente dice: "sí claro pues venía dos divisiones abajo". Crawford ha lucido sensacional en los últimos meses, en las últimas semanas, en el tema físico, pero ojalá que se le pueda dar el crédito si le gana a Terence.

Advirtió que el combate debe estar a la altura de las expectativas: "esperamos que se combinen los estilos. Las habilidades de Crawford pudieran invitarlo a golpear sin ser golpeado, recorrer el ring y demás, pero yo creo que también se va a parar un poquito el intercambio. Va a ser una batalla alegre y ojalá que eso resulte, porque definitivamente no queremos llevarnos el fiasco que tuvimos en aquella batalla de Mayweather y de Pacquiao, se abrió tanto y lo esperamos tanto que al final del día salimos todos decepcionados del espectáculo".

Finalmente, Chava compartió su pronóstico: "Veo una pelea muy técnica, los primeros 4 o 5 episodios; después vamos a ver a Canelo Álvarez metiendo presión, haciéndole sentir la categoría a Terence Crawford, y si Crawford por ahí tiene un tremendo fuelle físico y logra meterle las manos a Canelo en la primera parte, pues va a ser sensacional. De cualquier manera, yo creo que Canelo se lo debería llevar por la vía de los puntos, no veo knockout, precisamente por la calidad técnica que tiene su rival".