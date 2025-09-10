Terence Crawford amenaza al Canelo Álvarez: ‘No vengo a divertirme’

A solo unos días de que el campeón mundial, Saul Canelo Álvarez, se enfrente en el cuadrilátero a Terence Crawford, los ánimos comienzan a sentirse tenis, entre advertencia y declaraciones de uno contra el otro.

@terencecrawford

Confianza total en sí mismo

Terence Crawford, no llega como el gran favorito para esta contienda, sin embargo, el boxeador no se ve ‘pequeño’ ante Canelo, ni las casas de apuestas y expertos que ven al mexicano como ganador de la pelea.

“No me preocupa que me están abucheando ni la razón por lo que lo hagan, el sábado seré yo contra Canelo, no yo contra el público. Al final todos ellos estarán en silencio”, declaró Crawford durante una entrevista.

Crawford en pelea I @terencecrawford

Además de declarar sus intenciones en el ring y ante el público mexicano que apoya su rival, Crawford admitió que pese a estar en Las Vegas, él no viene a divertirse ni entretenerse, sino que tiene la mente enfocada en derrotar al Canelo.

“No vengo a Las Vegas a divertirme”, admitió el boxeador de 154 libras, luego de que la prensa dudara de sus pasatiempos para pasar el rato previo a su gran noche en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

@terencecrawford