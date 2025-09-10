Terence Crawford amenaza al Canelo Álvarez: ‘No vengo a divertirme’

El boxeador estadunidense lanzó un advertencia al campeón Libra por Libra

Aldo Martínez
10 de Septiembre de 2025
Careo Canelo vs Crawford
Careo Canelo vs Crawford | @Canelo

A solo unos días de que el campeón mundial, Saul Canelo Álvarez, se enfrente en el cuadrilátero a Terence Crawford, los ánimos comienzan a sentirse tenis, entre advertencia y declaraciones de uno contra el otro.

@terencecrawford

Confianza total en sí mismo

Terence Crawford, no llega como el gran favorito para esta contienda, sin embargo, el boxeador no se ve ‘pequeño’ ante Canelo, ni las casas de apuestas y expertos que ven al mexicano como ganador de la pelea.

“No me preocupa que me están abucheando ni la razón por lo que lo hagan, el sábado seré yo contra Canelo, no yo contra el público. Al final todos ellos estarán en silencio”, declaró Crawford durante una entrevista.

Crawford en pelea I @terencecrawford

Además de declarar sus intenciones en el ring y ante el público mexicano que apoya  su rival, Crawford admitió que pese a estar en Las Vegas, él no viene a divertirse ni entretenerse, sino que tiene la mente enfocada en derrotar al Canelo.

“No vengo a Las Vegas a divertirme”, admitió el boxeador de 154 libras, luego de que la prensa dudara de sus pasatiempos para pasar el rato previo a su gran noche en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

@terencecrawford

TE PUEDE INTERESAR

Crawford subió dos divisiones para pelear con Canelo

Box | 08/09/2025

Mike Tyson, contra todo pronostico, da a su favorito para la Canelo vs Crawford
Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr

Box | 05/09/2025

Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr subirán al ring en 2026
Canelo Álvarez llega a Las Vegas y responde críticas a su preparación rumbo a la pelea con Terence Crawford

Box | 08/09/2025

Canelo Álvarez llega a Las Vegas y responde críticas a su preparación rumbo a la pelea con Terence Crawford
Te recomendamos
Canelo vs Crawford: ¿Cómo le ha ido a Saúl Álvarez ante boxeadores estadounidenses?
Boxeo
Saúl Canelo Álvarez

LO ÚLTIMO

 