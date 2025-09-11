¿Quién es Sona Akale y por qué enfrentará a Marco Verde?

Osorio-Betancourt causó baja por una lesión, por lo que no podrá estar en la cartelera de Canelo

Álex Martínez
11 de Septiembre de 2025
¿Quién es Sona Akale y por qué enfrentará a Marco Verde?
El nuevo rival | @slinkproper

La esperada pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford está a solo unas horas de celebrarse. Sin embargo, la función sufrió un cambio inesperado de último momento: Marcos Osorio-Betancourt no podrá pelear contra Marco Verde debido a una lesión, y en su lugar fue elegido Sona Akale como sustituto.

¿Quién es Sona Akale, el reemplazo de última hora?

El nombre de Sona Akale comenzó a sonar en el boxeo internacional en 2023, cuando sorprendió al derrotar por decisión unánime y polémica a Nico Ali Walsh, nieto de la leyenda Muhammad Ali. Con ese triunfo no solo le quitó el invicto, sino que también atrajo los reflectores hacia su carrera.

El cartel | @slinkproper
El cartel | @slinkproper

Trayectoria en el boxeo profesional

  • Edad: 37 años

  • Récord: 12 peleas disputadas

  • Nueve victorias (cuatro por nocaut)

  • Tres derrotas

  • Última pelea: Julio de 2024, donde cayó ante Antraveous Ingram.

  • Última victoria: En 2023 frente a Tray Martin.

Impacto en la cartelera de Canelo vs. Crawford

La baja de Osorio-Betancourt y la inclusión de Akale reacomodan la cartelera, agregando un ingrediente inesperado al evento. Aunque Akale no llega como favorito, su experiencia y la polémica victoria sobre el nieto de Ali lo convierten en un peleador a seguir de cerca esta noche.

El boxeador | @slinkproper
El boxeador | @slinkproper

