¿Quién es Sona Akale y por qué enfrentará a Marco Verde?

La esperada pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford está a solo unas horas de celebrarse. Sin embargo, la función sufrió un cambio inesperado de último momento: Marcos Osorio-Betancourt no podrá pelear contra Marco Verde debido a una lesión, y en su lugar fue elegido Sona Akale como sustituto.
¿Quién es Sona Akale, el reemplazo de última hora?
El nombre de Sona Akale comenzó a sonar en el boxeo internacional en 2023, cuando sorprendió al derrotar por decisión unánime y polémica a Nico Ali Walsh, nieto de la leyenda Muhammad Ali. Con ese triunfo no solo le quitó el invicto, sino que también atrajo los reflectores hacia su carrera.
Trayectoria en el boxeo profesional
Edad: 37 años
Récord: 12 peleas disputadas
Nueve victorias (cuatro por nocaut)
Tres derrotas
Última pelea: Julio de 2024, donde cayó ante Antraveous Ingram.
Última victoria: En 2023 frente a Tray Martin.
Impacto en la cartelera de Canelo vs. Crawford
La baja de Osorio-Betancourt y la inclusión de Akale reacomodan la cartelera, agregando un ingrediente inesperado al evento. Aunque Akale no llega como favorito, su experiencia y la polémica victoria sobre el nieto de Ali lo convierten en un peleador a seguir de cerca esta noche.