Canelo Álvarez responde si es el mejor boxeador mexicano de la historia

Saúl “Canelo” Álvarez habló sobre su carrera, asegurando que sus números podrían ponerlo como uno de los mejores peleadores en la historia de México. En conferencia de prensa de prensa previo a su enfrentamiento ante Terence Crawford el tapatío respondió a varias preguntas incluyendo algunas sobre su trayectoria.

El campeón tapatío evitó autoproclamarse como el mejor de la historia, pero aseguró que serán sus números y logros los que hablen cuando llegue el momento de su retiro.

“No soy yo quien te pueda contestar esa pregunta (sobre si soy el mejor boxeador mexicano en la historia). Al final de mi carrera, que mis números te contesten. Estoy contento y orgulloso de que ya soy uno de los mejores”, afirmó el Canelo Álvarez.

Destacó su carrera | AP

Canelo Álvarez responde a las críticas

El pugilista de 34 años también fue cuestionado sobre las constantes críticas que recibe, a lo que respondió que no se enfoca en los detractores y que esa ha sido una de las claves de su éxito en el boxeo.

“La verdad no lo sé, si van a estar contentos o no, no me preocupa mucho tampoco. Para mí son opiniones, si me hubiera preocupado, no hubiera logrado nada. Siempre me he enfocado en mi objetivo, si fuera fácil, todos estarían aquí”, señaló.

Respondió a los críticos | AP

La fórmula del éxito de Saúl Álvarez

Con múltiples campeonatos mundiales en diferentes divisiones, el Canelo Álvarez ya lo ha ganado prácticamente todo en el boxeo profesional. Sin embargo, sigue en la élite y explicó cuál es el secreto para mantenerse vigente a lo largo de tantos años.

“Para mí no ha sido tan difícil como se ve porque siempre he respetado y amado el boxeo. He llegado a donde estoy nada más por el amor al boxeo, sería más difícil si no lo amara. Se requiere mucha disciplina, sacrificio y que ames lo que haces”.

Destacó su trabajo | MEXPOSRT