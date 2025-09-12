Canelo vs Crawford: ¿desde cuándo el mexicano no noquea a un rival?

Los carteles en Las Vegas, las luces en el Allegiant Stadium y las cuerdas del cuadrilátero esperan a la noche del sábado 13 de septiembre, cuando después de meses de espera Saúl Canelo Álvarez suba al ring para enfrentar a Terence Crawford, pero con él, llegan los fantasmas del knockout, mismos que siguen al mexicano desde el 2021.

AP

Cuatro años de sequía

A pesar de que la calidad y poder de Saúl Álvarez no se pone en duda, es una realidad que sus últimos combates no han sido del agrado de todo el público, específicamente por una razón, la falta de knockout.

La última vez que el pugilista mexicano mandó a la lona a un rival para ganar una pelea fue en el 2021; desde el MGM Grand Garden Arena , Paradise, Nevada, cuando en el décimo round derrotó a Caleb Plant.

Canelo en 2021 I MEXSPORT

Desde aquella noche del 6 de noviembre del 2021, Canelo acumula una racha positiva de victorias, sin embargo, todas ellas fueron por decisión y no por un golpe definitivo. En su historial del 2021 hasta la próxima pelea en septiembre, Álvarez suma una derrota ante Dmitry Bivol y cinco victorias (Gennady Golovkin, John Ryder, Jermell Charlo, Jaime Munguía y ahora Edgar Berlanga).

Ahora cuatro años después, el originario de Guadalajara Jalisco, tendrá la oportunidad de demostrar que aún hay fuerza en su guantes para derribar al que se perfila para ser un rival que marque un antes y un después en su carrera, el estadounidense, Terence Crawford.

AP