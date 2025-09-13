Esta es la agenda deportiva del 13 de septiembre

Continúa la jornada deportiva en todas las latitudes del deporte, para empezar un buen futbol europeo con el duelo entre la Real Sociedad de San Sebastián y Real Madrid en LaLiga, los Merengues quieren mantener el buen paso en el inicio de una nueva temporada.

De España viajamos a Italia donde se viene uno de los platillos principales de la jornada se trata del encuentro entre la Juventus y el Inter de Milán, un duelo de pronóstico reservado pero que invita a seguir las incidencias desde Turín.

Real Madrid l AP

Liga MX

Después de la jornada europea llega la continuación de la octava fecha del Apertura 2025, Pachuca en el Hidalgo le hace los honores al Cruz Azul. Los Rojinegros del Atlas reciben a Santos en un duelo en el que se reencontrará una vieja amistad.

Tigres en el Universitario de Nuevo León recibe al León de James Rodríguez, el colombiano llega con los ‘Panzas Verdes’ con el ánimo a tope tras consolidar su boleto con Colombia al Mundial 2026 de Norteamérica.

Los partidos continúan y Toluca del Turco Mohamed recibe al Pebble en el Nemesio Diez que llegan con un viejo conocido como lo es Hernán Cristante, una de las grandes figuras en historia del conjunto Escarlata y finalmente se cierra con el Clásico Nacional entre América y Chivas.

Clásico Nacional l IMAGO7

Canelo vs Crawford

Y para no perderse los demás deportes Charros de Jalisco se miden a los Diablos del México. Mientras que Canelo Álvarez buscará sumar un triunfo más cuando se mida a Terence Crawford desde Las Vegas y por primera vez no podrá ser visto por Tv abierta.



Agenda deportiva l RÉCORD