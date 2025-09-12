Así quedó el mercado de fichajes en Liga MX tras el cierre de registros

El mercado de fichajes de la Liga MX para el Apertura 2025 finalizó con más de 250 movimientos. Con bombazos como las llegadas de Keylor Navas a Pumas, el arribo de Ángel Correa a Tigres o la inversión millonaria de América por Allan Saint-Maximin, la ventana de transferencias del futbol mexicano dejó cifras interesantes.

TOTAL DE FICHAJES EN LIGA MX

Entre los 18 equipos de Liga MX hubo 253 movimientos entre altas y bajas. De esas, 118 fueron salidas de futbolistas, mientras que 135 fueron llegadas a clubes distintos. En promedio, fueron 6.5 altas por equipo, mientras que de bajas se obtuvo una media de 7.5. Asimismo, se promediaron 14 movimientos por club en la Liga MX.

Correa llegó a Tigres en este verano | IMAGO7

Entre los equipos que más transferencias realizaron están seis clubes que no jugaron Liguilla el torneo pasado. Entre altas y bajas, Puebla tuvo un total de 22 movimientos, seguido de Querétaro, Juárez y León que acumularon 19. Posteriormente, está Pachuca con 17, Mazatlán y Pumas con 16 y Xolos de Tijuana con 15. Todos estos clubes superaron el promedio de movimientos en esta ventana de Liga MX.

En cuanto a altas, Tijuana lidera este rubro con 11 refuerzos, mientras que Puebla y Mazatlán le siguen con 10 y para cerrar el Top 5 se encuentran León y Pachuca con nueva cada uno. En cuanto a bajas, este departamento lo lidera La Franja con 12, seguido de Juárez y Querétaro con 11; para completar los primeros cinco lugares están León y Pumas, equipos que tuvieron la salida de 10 futbolistas.

Keylor llegó a Pumas en este verano | IMAGO7



NACIONALIDADES DE LOS JUGADORES TRANSFERIDOS EN LIGA MX DURANTE ESTE VERANO

En cuanto al tema de nacionalidades, de los 253 movimientos que hubo, 169 fueron con jugadores mexicanos. Después se encuentran los argentinos, con 25 involucrados. Y el último país que tuvo un dígito de doble cifra encuentran este rubro es Uruguay con 10 futbolistas con movimientos, ya sea para salir o llegar a algún club.

Posteriormente, están los jugadores de Brasil con nueve, Colombia con ocho, España con cinco, Ecuador con cuatro, Venezuela con tres, Perú con dos, al igual que Francia con las llegadas de Allan Saint-Maximin y Anthony Martial, mientras Costa Rica, Gales, Nigeria, Marruecos, Paraguay y varios países más tuvieron al menos un jugador en este mercado de fichajes de Liga MX.

Saint-Maximin llegó a las Águilas del América | IMAGO7



DIRECTORES TÉCNICOS DURANTE ESTE MERCADO DE FICHAJES

La Liga MX también vivió un mercado de fichajes con gran movimiento en los banquillos, ya que nueve equipos optaron por un cambio de director técnico. Atlético de San Luis presentó a Guillermo Abascal en lugar de Domenec Torrent, mientras que Chivas confirmó la llegada de Gabriel Milito tras la salida previa de Fernando Gago. En Cruz Azul, Nicolás Larcamón asumió el cargo luego de la salida de Vicente Sánchez.

Mazatlán también modificó su proyecto al sumar a Robert Dante Siboldi en sustitución de Víctor Manuel Vucetich, mientras que Monterrey nombró a Domenec Torrent tras la salida de Martín Demichelis. En Necaxa se produjo un intercambio entre técnicos, con la llegada de Fernando Gago y la salida de Nicolás Larcamón, movimiento que también impactó al torneo.

Pachuca oficializó a Jaime Lozano tras la salida de Guillermo Almada, Santos Laguna confió en Francisco Rodríguez luego de la gestión de Fernando Ortiz y, finalmente, Tijuana apostó por Sebastián Abreu para encarar el nuevo semestre. Con estos movimientos, la mitad de los equipos de la Liga MX decidió reestructurar su banquillo para el Apertura 2025.

Larcamón llegó este torneo a Cruz Azul | IMAGO7