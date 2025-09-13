¡Revelado! 'Paco' Cachón confiesa amor por un grande de la Liga MX: "Ganamos una Final"

El arbitraje mexicano ha estado envuelto en polémicas durante años y ahora uno de los exsilbantes más reconocidos del país vuelve a encender las redes. Francisco “Paco” Chacón confesó que en su juventud fue aficionado de los Pumas de la UNAM, uno de los llamados “cuatro grandes” del futbol mexicano.

Paco Chacón, exárbitro mexicano | MEXSPORT

En el podcast Par de Tres, el exárbitro aseguró que mientras estuvo en activo no apoyaba a ningún club del balompié nacional, pero reconoció que en su etapa previa a vestir de negro tenía simpatía por los universitarios.

El recuerdo de la final con Pumas

Las declaraciones de Chacón tomaron mayor relevancia cuando recordó que le tocó dirigir una Final a Pumas. Con un tono sarcástico, incluso se adjudicó el título del conjunto auriazul.

“Después me hice árbitro y me valió madre...", dijo Chacón. “Tú pitaste una Final de Pumas, la que ganaron…”, le señalaron. … No ganaron, ganamos”, respondió Chacón entre risas.

Chacón confiesa su secreta afición por Pumas | MEXSPORT

El comentario no tardó en viralizarse, pues para muchos aficionados el arbitraje mexicano siempre ha sido cuestionado por supuestas inclinaciones hacia ciertos equipos.

Aunque Chacón aclaró que como árbitro nunca tuvo preferencia por algún club, el simple hecho de reconocer su afición juvenil por Pumas y bromear con una final despertó suspicacias entre seguidores y críticos del arbitraje en México.

Paco Chacón se retiró del arbitraje en el 2019 | MEXSPORT