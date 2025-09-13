¡Revelado! 'Paco' Cachón confiesa amor por un grande de la Liga MX: "Ganamos una Final"

El ex árbitro mexicano confesó su 'viejo' amor por Pumas y como ganaron un título 'juntos'

¡Revelado! 'Paco' Cachón confiesa amor por un grande de la Liga MX: &quot;Ganamos una Final&quot;
Francisco Chacón, ex árbitro mexicano | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
13 de Septiembre de 2025

El arbitraje mexicano ha estado envuelto en polémicas durante años y ahora uno de los exsilbantes más reconocidos del país vuelve a encender las redes. Francisco “Paco” Chacón confesó que en su juventud fue aficionado de los Pumas de la UNAM, uno de los llamados “cuatro grandes” del futbol mexicano.

Paco Chacón, exárbitro mexicano | MEXSPORT

En el podcast Par de Tres, el exárbitro aseguró que mientras estuvo en activo no apoyaba a ningún club del balompié nacional, pero reconoció que en su etapa previa a vestir de negro tenía simpatía por los universitarios.

El recuerdo de la final con Pumas

Las declaraciones de Chacón tomaron mayor relevancia cuando recordó que le tocó dirigir una Final a Pumas. Con un tono sarcástico, incluso se adjudicó el título del conjunto auriazul.

@pardetresmx

Ya salió el peine 🤯🤫

♬ sonido original - ParDeTres

“Después me hice árbitro y me valió madre...", dijo Chacón.

“Tú pitaste una Final de Pumas, la que ganaron…”, le señalaron.

… No ganaron, ganamos”, respondió Chacón entre risas.

Chacón confiesa su secreta afición por Pumas | MEXSPORT

El comentario no tardó en viralizarse, pues para muchos aficionados el arbitraje mexicano siempre ha sido cuestionado por supuestas inclinaciones hacia ciertos equipos.

Aunque Chacón aclaró que como árbitro nunca tuvo preferencia por algún club, el simple hecho de reconocer su afición juvenil por Pumas y bromear con una final despertó suspicacias entre seguidores y críticos del arbitraje en México.

Paco Chacón se retiró del arbitraje en el 2019 | MEXSPORT&nbsp;

TE PUEDE INTERESAR

Empate entre Necaxa y Juárez

Necaxa | 12/09/2025

Necaxa rescata el empate en casa ante Bravos de Juárez
Pumas golea a Mazatlán

Pumas | 12/09/2025

Pumas golea a Mazatlán con doblete de Guillermo Martínez y gol de JJ Macías
Esta es la agenda deportiva

Noticias | 13/09/2025

Esta es la agenda deportiva del 13 de septiembre
Te recomendamos
¡Así no! Afición de Chivas protagoniza pelea durante serenata al club
Pumas UNAM
Liga MX

LO ÚLTIMO

 