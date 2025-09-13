Alan Mozo manda mensaje desde el hospital previo al Clásico Nacional

A unos días del Clásico Nacional entre Chivas y América, Alan Mozo encendió a la afición rojiblanca con un mensaje de aliento desde el hospital, donde se encuentra en recuperación tras ser operado con éxito.

Alan Mozo fue operado de la rodilla | IMAGO7

eEl lateral del Guadalajara fue intervenido quirúrgicamente debido a una lesión de rodilla que lo dejará fuera por el resto del torneo, una baja sensible para el esquema del Rebaño en plena temporada.

A pesar del duro golpe, Mozo compartió en sus redes sociales un mensaje de ánimo que rápidamente fue replicado por la afición.

“¡Se armó! Gracias a todos por sus mensajes y por la mejor energía. ¡Arriba las Chivas”, escribió en una historia de Instagram.

Mensaje de Alan Mozo en redes sociales | IMAGO7

El defensa también acompañó la publicación con una reflexión que refleja su mentalidad en este momento:

“El obstáculo se convierte en el camino”.

Aunque no podrá estar en la cancha para enfrentar al América, el gesto de Mozo llega como una inyección anímica para el vestidor rojiblanco y sus seguidores, que lo verán como un referente de resiliencia en la semana más importante del torneo.

Mozo estará fuera lo que resta del torneo | IMAGO7