I'm feeling Supersonic! André Jardine cumple sueño y llegará motivado al Clásico Nacional

La gira de reunión de Oasis se convirtió en uno de los grandes eventos alrededor del mundo este año. Durante su primer concierto en la Ciudad de México, la banda de Mánchester cautivo a todos los asistentes, incluido al entrenador del América, André Jardine.

El estratega brasileño es un empedernido aficionado a los hermanos Gallagher, por lo que era casi una obligación su asistencia al concierto de la banda de britpop. El entrenador de las Águilas reunió fuerzas y se llenó de energía para afrontar uno de sus retos esta temporada: el Clásico Nacional ante Chivas. Jardine dejó atrás la concentración del día viernes para poder asistir al concierto.

La relación de André Jardine y Oasis

El entrenador de las Águilas comentó en una entrevista su cariño por la banda liderada por Noel y Liam Gallagher. André Jardine agregó que durante una faceta de su vida tuvo una banda de covers de la agrupación británica, en la que él era el vocalista.

De igual forma, Jardine agregó que su hijo se llama Liam en honor al cantante principal de Oasis: Liam Gallagher. La banda tuvo un auge impresionante en los años noventa con su álbum debut "Definitely Maybe", aunque fue con "What 's the Story (Morning Glory)" con lo que se consagraron en la escena del rock.

André Jardine: "Oasis es parte de mi vida, mi hijo se llama Liam en homenaje a ellos"



“De este lado hay un Andre Jardine que ama Oasis”#GrandesDeCorazon .@ClubAmerica pic.twitter.com/UtsXfqXjnK — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) January 5, 2025

Oasis y el futbol

La actitud de hooligans dentro del escenario no es casualidad, pues los hermanos Gallagher son aficionados al Manchester City. Uno de los conciertos más memorables de la banda fue en 1996, en Maine Road, antigua casa del conjunto ciudadano.

Oasis también rinde tributo al viejo estadio del Manchester City en el videoclip de la canción "The Masterplan". Por si fuera poco, en los legendarios conciertos en Knebworth en 1996, Noel y Liam convencieron a gran parte de los asistentes para abuchear al unísono al Manchester United, máximo rival del City.

