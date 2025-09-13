Hello! Pep Guardiola 'sorprende' en el concierto de Oasis en Ciudad de México

Al ritmo de clásicos impresionantes, Oasis tuvo un regreso triunfal a la Ciudad de México tras más de una década de ausencia. Durante el show en el Estadio GNP Seguros, la banda liderada por los hermanos Gallagher llenó el corazón de más de 65 mil almas, las cuales se percataron de la 'presencia' de Pep Guardiola.

Una figura de cartón del entrenador del Manchester City -del cual Liam y Noel son aficionados- sorprendió a todos los asistentes. La escultura del ibérico llevó consigo un sombrero de mariachi, en alusión a las tierras mexicanas.

Pep en el concierto | @Mercado_Ingles

Su primera aparición en los conciertos de Oasis

El respeto entre el entrenador y la banda es mutuo, ya que hace un par de meses, Guardiola acudió a uno de los conciertos de Oasis en Mánchester. Liam y Noel dieron uno de sus conciertos más emblemáticos en su ciudad natal, que quedó marcado como el gran regreso del britpop a la ciudad costera.

Noel y Pep | AP

Oasis y el regreso con la multitud mexicana

Cage The Elephant fueron los encargados de amenizar el show en la Magdalena Mixuhca previo a la salida de la banda. "Fuckin' in the Bushes" sonó y los asistentes se volvieron locos; aunque fue con "Hello" que Liam y Noel Gallagher, Andy Bell, Paul ‘Bonehead’ Arthurs, Gem Archer y Joey Waronker salieron a interpretar sus éxitos en el escenario.

El concierto fue un éxito de principio a fin, aunque el encore marcó algunos de los momentos más memorables de la velada en la Ciudad de México. "The Masterplan", "Don't Look Back in Anger", "Wonderwall" y "Champagne Supernova" cerraron la histórica noche de la banda de Mánchester en México.

Liam Gallagher | AP