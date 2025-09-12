¿Felinos dolidos? Pumas lanza dardo a Rayados en su aniversario 71 aniversario

Los Pumas no pudieron concretar su centro delantero que ansiaban y redondear su equipo para el complemento del Apertura 2025, el conjunto universitario no pudo convencer a Ezequiel Ávila del Real Betis de España pero lo que se pudo hacer fue burlarse de Rayados.

Los del Pedregal se burlaron del conjunto regiomontano quien todo indica le ganó el fichaje de Anthony Martial en las últimas horas del cierre de transferencias.

Felicitación de Rayados l CAPTURA

Fue a través del posteo de Monterrey en donde manda su felicitación a los Pumas en su aniversario 71 resaltando: “Feliz 71 aniversario Pumas. ¡Que sean muchos años más de futbol y pasión”; sin embargo, el equipo Auriazul contestó de manera burlesca.

Desde la cuenta oficial de los universitarios contestaron con una imagen en donde celebra el equipo en 2024 cuando los dirigidos por Hugo Sánchez se levantaron con el título ante Monterrey con la siguiente frase: “Gracias por ser parte de nuestra historia”.

Respuesta de Pumas l CAPTURA

Campeonato logrado en Monterrey

Cabe mencionar que ese título al que hace referencia Pumas fue la que se convirtió en el bicampeonato, tras haber consolidado el título un torneo antes ante Chivas, esa época fue una de las más gloriosas del club donde ganaron el Campeón de Campeones y se quedaron con el trofeo Santiago Bernabéu al Real Madrid.

Con las mano vacías

Rayados dejó a Pumas sin delantero, y es que en un inicio Martial fue ligado con Pumas y parecía que tomaba fuerza hasta que de repente aparecería Rayados para cerrarlo y ficharlo desde el AEK de la Liga de Grecia.



Anthony Martial l X:Rayados