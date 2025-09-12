¡Ya luce los colores! Limassol FC muestra las primeras imágenes de Memo Ochoa como su nuevo portero

El veterano portero mexicano Guillermo Ochoa tiene nuevo equipo, AEL Limassol FC de la liga de Chipre es el destino del exjugador de las Águilas del América, lo cual significa una gran noticia para él de cara a la Copa del Mundo de 2026.

En redes sociales, el club chipriota ya mostró las primeras imágenes del guardameta con lo que será su nueva indumentaria.

Nuevo equipo para el portero mexicano | MexSport

Experiencia en el arco

Con 40 años, Memo Ochoa se ha convertido en el nuevo portero de Limassol, noticia que ha traído división de opiniones para la afición mexicana; sin embargo, la gran mayoría de ellos ya han comenzado a seguir la cuenta de su más reciente club, aumentando en gran número sus seguidores.

Tan solo unas horas después de darse el anuncio oficial, las cuentas oficiales del Limassol han compartido el primer video de Ochoa, mismo que funcionó como presentación. En él, se puede ver que el dorsal que utilizará el mexicano será su más que reconocido 13, manteniendo la identidad que lo ha caracterizado a lo largo de los años. El uniforme de portero de los chipriotas mantiene un interesante patrón en distintas tonalidades de morado.

Un mexicano muy europeo

Limassol FC será el séptimo equipo de Ochoa en su amplia carrera dentro del futbol europeo, después de haber militado en clubes como Ajaccio (Francia), Málaga y Granada (España), Standard Lieja (Bélgica), Salernitana (Italia) y recientemente el AVS (Portugal).

Desafortunadamente para su causa, con algunos de ellos llegó a perder la categoría y con algunos otros llegó a ser el portero más goleado; no obstante, su llegada a la Liga de Chipre no significa otra cosa más que un nuevo intento de poder llegar en forma al Mundial, en dado caso de que Javier Aguirre quiera ponerlo en la lista final.

Ochoa con Ajaccio, su primer equipo europeo | MexSport