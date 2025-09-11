Sonia Bermúdez deja en el aire regreso de Jenni Hermoso ha selección: "Traeremos a las mejores"

Las puertas de la Selección de España no están cerradas para Jennifer Hermoso. Al menos eso aseguró la nueva directora técnica de la Roja, Sonia Bermúdez, quien como futbolista coincidió con la jugadora de Tigres en la Liga MX Femenil.

"Yo no voy a descubrir quién es Jenni Hermoso, es una leyenda. Comenzamos de cero, traeremos a las mejores", declaró la estratega cuando se le preguntó sobre el posible regreso de la máxima goleadora en la historia de la Roja durante su presentación oficial.

Después de la Copa Mundial 2022, los llamados de Jenni han sido intermitentes a raíz del beso no consensuado del entonces presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) durante la celebración del campeonato. Tras ello, Montsé Tomé, que tomó el lugar de Jorge Vilda en el banquillo, la dejó fuera de la convocatoria "para protegerla".

Jenni ha sido convocada de forma intermitente | X: @SEFutbolFem

Desde entonces, los llamados de Hermoso han sido intermitentes y este año Tomé no la consideró para la Eurocopa, a la cual España llegó como una de las favoritas. Sin embargo, la Roja careció de contundencia y perdió en penales contra Inglaterra, lo que reavivó el debate sobre la importancia de Jenni en la selección.

¿Desde cuándo no juega Hermoso con España?

A pesar de la polémica que la ha rodeado, la goleadora ibérica tampoco estuvo mucho tiempo "vetada" de la Roja. Su ausencia más larga fue después de la Copa Mundial de 2023 y duró menos de un año, ya que reapareció en febrero de 2024 para el Final Four de la UEFA Nations League y en agosto jugó los Juegos Olímpicos de París.

Ese mismo, año fue contemplada para los amistosos contra Canadá e Italia, pero solo jugó en el primero el 25 de octubre. Desde entonces no fue considerada nuevamente y se perdió la Fase de Grupos de la nueva edición de la Nations League y la ya mencionada Eurocopa.

Sonia Bermúdez dejó en el aire el llamado a Hermoso | X: @LigaMexBeis

¿Cuándo juega la Selección Femenil de España?

Será hasta octubre que la Roja regrese a la actividad, cuando se enfrente a Suecia en la Final de la UEFA Nations League. El partido de ida se disputará en el Estadio La Rosaleda el viernes 24 de octubre, mientras que la vuelta será el martes 28 en el Gamla Ullevi; ambos juegos con horario por confirmar.

Por ahora, Bermúdez no tiene definida su convocatoria, pero Jenni podría ganarse un lugar por el momento que atraviesa con Tigres en la Liga MX Femenil. Con nueve goles, la delantera de las Amazonas está detrás de Aerial Chavarin (11 tantos), Charlyn Corral (10) y Montse Saldívar (10), por lo que puede pelear por el título de goleo.

Jenni puede buscar otro llamado con España | X: @SEFutbolFem