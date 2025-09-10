¡Bombazo! Tigres ficha a estrella francesa, procedente del Chelsea

Tigres Femenil ha dominado la Liga MX Femenil a lo largo de la historia del torneo, pese a no ser las vigentes campeonas, siempre son candidatas a levantar el trofeo. En el Apertura 2025 las Amazonas son líderes con 25 unidades y fortalecerán su plantel con el objetivo de retomar el trono.

X: @eveperisset

¿Quién es Eve Perisset, nuevo fichaje de Tigres?

Las Amazonas incorporarán a la defensa francesa, Eve Perisset, quien recientemente tuvo paso por la liga inglesa con el Chelsea. Con las Blues estuvo dos años y medio, en los que obtuvo distintos títulos como la Superliga Femenina y una FA Cup.

Con 30 años de edad ha tenido experiencia en la línea defensiva de Olympique de Lyon, Paris Saint-Germain, Girondins de Burdeos y por último Chelsea. Ahora, la francesa vivirá un nuevo reto en la Liga MX Femenil con una de las plantillas más fuertes del torneo.

X: @eveperisset

¿Cuándo debuta el nuevo fichaje de Tigres?

Perisset ya se encuentra en Monterrey y realizó sus exámenes médicos. La francesa deberá viajar a Estados Unidos para obtener su visa de trabajo y ser registrada por las Amazonas, sin embargo, el debut de la lateral tendrá que esperar, ya que luce difícil que lo pueda hacer para la Jornada 11 ante Pumas.

Tigres Femenil fortalece su plantilla con un elemento con amplia experiencia en el futbol internacional, la cual esperan les ayude para contagiar al equipo y tener más posibilidades de conquistar un nuevo título de liga.

X: @eveperisset