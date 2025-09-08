Charlyn Corral se mantiene en la cima del ranking de goleadoras de la IFFHS

Charlyn Corral no se cansa de superarse a sí misma y en agosto se mantuvo como la máxima goleadora a nivel internacional, de acuerdo con los datos de la Federación Internacional de Futbol, Historia y Estadística (IFFHS). La delantera de Pachuca suma 35 goles en lo que va del año y se mantienen en lo más alto del Ranking Mundial de Goleadoras del Futbol.

La delantera de la Selección Mexicana marcó 26 goles en el pasado Clausura 2025, entre Fase Regular y Liguilla, a los que se suman 10 que tiene en el actual Apertura 2025. Sin embargo, el ranking solo le cuenta 35 anotaciones ya que su último gol, ante América, en la Jornada 9 del torneo, se contabilizará para septiembre.

Charlyn fue la máxima goleadora de la liga el torneo pasado | IMAGO 7

A pesar de ello, Corral se encuentra por delante de Ewa Pajor de Barcelona on 31 goles hasta el momento. La polaca está empatada en la segunda posición con la checa Katerina Svitkova de Slavia Praga, y con la sueca Felicia Shroder de Hacken.

Más jugadoras de la Liga MX Femenil en el ranking de IFFHS

Después de diez jornadas en el Apertura 2025, Aerial Chavarin es la actual líder de goleo con 11 anotaciones, por delante de las diez de Charlyn y Montse Saldívar. Tanto la delantera de Cruz Azul como la de América también están en el ranking, la primera en el Top 10 con 25 goles y la segunda en el sitio 11 con 23 en lo que va del año 2025.

También se ubican en la tabla de la IFFHS la portuguesa-norteamericana Stephanie Ribeiro (22°) de Pumas con 17 goles; la mexicana Christina Burkenroad (25º) de Rayadas de Monterrey con 16; la costarricense María Paula Salas (31°) de Atlas, y Alicia Cervantes (34°) de Chivas, las dos últimas con 15 anotaciones.

Charlyn es la máxima anotadora a nivel mundial hasta el momento | IMAGO 7

También están presentes Lizbeth Ovalle (32°) y Eugénie Le Sommer (43°), con 15 y 14 goles, respectivamente. La primera jugó con Tigres la primera mitad del año, pero recientemente emigró a Orlando Pride de la National Women's Soccer League (NWSL), mientras que la segunda llegó a Toluca apenas para el segundo semestre de 2025, procedente de Lyon.

Lo que viene para Charlyn Corral

En el caso de la mexicana, destaca que sus 35 goles contabilizados han sido en Liga MX Femenil, pues de momento no ha marcado con selección nacional ni en torneos internacionales. La atacante podrá ampliar su cuota en estos aspectos una vez que reanude la actividad en la Concacaf W Champions Cup y cuando comiencen las eliminatorias mundialistas del Tri.

Charlyn tendrá oportunidad de hacer más grande su cuota | IMAGO 7