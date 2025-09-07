Tigres Femenil aplasta 4-0 a Rayadas en un Clásico Regio de cuatro horas

Con los cuatro goles en el primer tiempo las Amazonas firmaron una nueva goleada

RICARDO OLIVARES
7 de Septiembre de 2025
Golearon en el Clásico | MEXSPORT

El Clásico Regio Femenil 45 tuvo de todo, goles, polémica, tormenta eléctrica y un retraso que obligó a parar el encuentro por casi una hora y media. En la Jornada 10 de la Liga MX Femenil, Tigres Femenil se impuso con autoridad en el Estadio Universitario, derrotando 4-0 a las Rayadas.

El partido arrancó con un aviso de las albiazules apenas a los dos minutos, cuando Diana García probó desde fuera del área, pero su disparo fue bien controlado por Cecilia Santiago. Sin embargo, las felinas no perdonaron, al minuto 5, un error en la salida de Valeria del Campo fue aprovechado por Thembi Kgatlana, quien se escapó sola para definir el 1-0.

Son líderes del Apertura | MEXSPORT

El dominio auriazul continuó y al 13’ cayó el segundo tanto, con un remate de cabeza de Jimena López tras un servicio a balón parado de María Sánchez. Minutos después, al 20’, se señaló penalti a favor de Tigres por una falta de Alejandra Calderón sobre Kgatlana; desde los once pasos, Jennifer Hermoso no falló y puso el 3-0.

Rayadas intentó reaccionar con disparos lejanos de Katty Martínez, pero sin fortuna. Antes del descanso, al 43’, nuevamente Kgatlana se hizo presente para firmar su doblete y sellar el 4-0 con el que se fueron al medio tiempo.

Golearon a su máximo rival | MEXSPORT

El descanso trajo consigo un factor inesperado, una fuerte lluvia acompañada de relámpagos obligó a retrasar el reinicio del encuentro. Aunque las jugadoras regresaron al campo tras los 15 minutos reglamentarios, fueron enviadas de nuevo a vestidores por seguridad. Tras tres avisos de retraso de media hora, el partido se reanudó hasta las 21:43 horas, casi 90 minutos después.

En la segunda mitad, Rayadas buscó recortar distancias con tiros al arco, pero la lluvia no cesó y Tigres mantuvo el control para firmar una goleada en el derbi regio.

El juego se suspendió dos horas | MEXSPORT

