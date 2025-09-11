Marcelo Martins podría regresar del retiro para ayudar a Bolivia a calificar al Mundial

Las historias de Copa del Mundo 2026 comenzaron a escribirse desde sus eliminatorias, siendo una de las más emotivas la del equipo boliviano, quienes están a solo un partido de ir a su primera justa mundialista.
Ayuda desde todos lados
Con la posibilidad de estar a un solo partido para llegar al Mundial, una de las leyendas del futbol de Bolivia, Marcelo Martins, levantó la mano para salir de su retiro y poder formar parte del histórico plantel que llegue a su primera Copa del Mundo.
Durante una entrevista a Red Uno, Martins declaró que pese a su retiro en el 2023, no cierra la puerta a volver al campo de juego, asegurando estar motivado y que dejara que el tiempo dicte si regresa.
“Lo estoy disfrutando al máximo, no me lo creo. Necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo en mi carrera. Hoy, con esta felicidad que los chicos de la selección nos están dando, te motivan a muchas cosas. Vamos a ver qué pasa más adelante”, declaró Marcelo.
Al final, el tercer máximo goleador en la historia de la Verde, comentó que en caso de poder volver no lo pondría en duda, ya que por la selección siempre va a levantar la mano y tratar de aportar.
“Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. A mí no me tiene que convencer nadie, mi corazón está siempre con la ‘Verde”, concluyó el atacante de 38 años.