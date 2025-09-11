Guillermo Ochoa: Todo lo que debes saber de la Liga de Chipre, el nuevo destino del portero mexicano

Guillermo “Memo” Ochoa continúa escribiendo su historia en el futbol europeo. El portero mexicano, surgido de las fuerzas básicas del América, fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del AEL Limassol FC, equipo de la Primera División de Chipre, a través de las redes sociales del club.

Con este fichaje, Ochoa inicia su séptima aventura en el Viejo Continente, tras haber defendido los colores del Ajaccio (Francia), Málaga y Granada (España), Standard Lieja (Bélgica), Salernitana (Italia) y recientemente el AVS (Portugal).

La llegada de “Memo” ha despertado gran interés en la Liga de Chipre, una competición que, aunque poco conocida en México y Latinoamérica, cuenta con una rica tradición futbolística.

Llegó a Chipre | MEXSPORT

Breve historia de la Liga de Chipre

La Primera División de Chipre se fundó en 1934 y está organizada por la Asociación de Futbol de Chipre. Desde su creación, se ha convertido en la máxima categoría del futbol en la isla mediterránea. A lo largo de las décadas, el torneo ha servido como plataforma para que varios equipos compitan en competencias europeas como la Champions League y la Europa League.

¿Cuántos equipos participan?

Actualmente, la Liga de Chipre está integrada por 14 equipos, que compiten a lo largo de la temporada regular. Posteriormente, los mejores clasificados disputan una fase de campeonato, mientras que los de la parte baja de la tabla luchan por evitar el descenso.

Hay 14 equipos | X

Formato de competencia

La temporada se divide en dos fases, Fase regular: Todos los equipos se enfrentan entre sí en un sistema de ida y vuelta. Fase final: Los seis primeros lugares acceden al grupo por el campeonato, donde se define al campeón y a los clubes que obtendrán boletos a torneos europeos. Los ocho restantes juegan en el grupo de permanencia, buscando evitar el descenso.

Equipos más relevantes de la Liga de Chipre

Si bien el AEL Limassol FC será el nuevo equipo de Guillermo Ochoa, la liga cuenta con varios clubes históricos y protagonistas:

APOEL Nicosia : El club más exitoso de Chipre, con más de 25 títulos de liga y participación en la Fase de Grupos de la Champions League.

: El club más exitoso de Chipre, y participación en la Omonia Nicosia : Otro de los grandes, con una fuerte base de aficionados y múltiples campeonatos.

: Otro de los grandes, con una fuerte base de aficionados y múltiples campeonatos. Anorthosis Famagusta : Con tradición europea, ha sido varias veces campeón.

: Con tradición europea, ha sido varias veces campeón. AEL Limassol FC: Uno de los equipos más populares, con títulos de liga y una fuerte rivalidad local.

APOEL lidera la liga | X