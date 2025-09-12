Antonio Rüdiger será baja del Real Madrid por lesión hasta por tres meses

Malas noticias en Valdebebas. Por medio de un comunicado de prensa, Real Madrid anunció la baja de Antonio Rüdiger y aunque se desconoce la gravedad de la lesión que sufrió en el último entrenamiento, varias fuentes de información manejan que será de dos a tres meses.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Toni Rüdiger por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda. Pendiente de evolución", comentó el cuadro merengue en sus redes sociales.

Rüdiger | @theMadridZone

¿Cuántos partidos se perderá Antonio Rüdiger?

El zaguero alemán será baja por dos meses, aunque podría aumentar a tres. Es por eso que, Antonio Rüdiger se perderá una gran parte de partidos importantes en el cierre de este año.

En uno de los partidos en los que 'El Loco' no estará presente será en el próximo Derbi Madrileño. El conjunto del Real Madrid visitará al Atlético de Madrid el 27 de septiembre, en un duelo correspondiente a LaLiga.

De igual forma, el alemán tampoco estará en los primeros compromisos de Champions League y en un hipotético Clásico ante Barcelona. Rüdiger podría regresar a las canchas el 10 de diciembre, en el partido de Copa de Campeones ante Manchester City.

Lesionado | @theMadridZone

Lesionados en Valdebebas

La lesión de Antonio Rüdiger se sumó a las otras bajas importantes del Real Madrid en esta Temporada 2025. Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick son parte de la lista de lesionados del conjunto blanco.

Pese a las malas noticias, Jude Bellingham y Eduardo Camavinga ya entrenan con normalidad con el primer equipo, sin embargo, Xabi Alonso aún no piensa en utilizarlos. Para el estratega español lo más importante es que sus pupilos estén al 100 por ciento.

Lesionado | @_BeFootball