Alejandro ‘Papu’ Gómez, campeón mundial en Qatar 2022, se prepara para regresar a la actividad profesional, pues está muy cerca de cumplir una suspensión de dos años por dopaje. El mediapunta, de 37 años, fue sancionado en octubre de 2023 tras dar positivo por terbutalina, una sustancia prohibida que estaba en un jarabe para la tos infantil.

Mientras se adapta a su nuevo club, el Padova de la Serie B de Italia, el exjugador del Sevilla volvió a hablar públicamente y lanzó críticas contra la Agencia Mundial Antidopaje por lo que considera un castigo excesivo.

Críticas a la proporcionalidad de las sanciones

El futbolista argentino mostró su molestia y desacuerdo con la severidad del castigo, argumentando que en otros casos donde hay drogas de por medio, ha sido menor.

“Tomas cocaína, te fumas un porro y te dan seis meses. Yo recibí dos años por un jarabe para la tos de mi hijo. ¿Por qué me tienen que retirar así del futbol si yo no quiero y no es mi momento? ¿Por qué lo van a decidir dos o tres personas de saco y corbata, que jamás hicieron deporte, cuándo retirarme?“, expresó en el podcast De Visitante.

El golpe deportivo y personal

Asimismo, el Papu contó los estragos emocionales que le ha traído la sanción, incluso, aseguró sentir que el futbol "había muerto" para él.

“Los primeros meses fueron duros. Me costó ver futbol al principio , apagaba la televisión. Para mí, el futbol había muerto. Me aislé y empecé a trabajar con un psicólogo porque era un bucle del que no podía salir”, agregó.